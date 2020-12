Anagni – Cinzia Belardi vice presidente DAS, è stata vaccinata contro il Covid; le sue impressioni | TG24.info

La dott.ssa Cinzia Belardi, vice presidente dell’associazione Diritto alla Salute, in prima linea contro le disfunzioni della sanità, è responsabile di laboratorio analisi presso pubblico ospedale.

Nella tarda mattinata di oggi 31 dicembre, come programmato dall’Azienda, Cinzia si è sottoposta alla prima delle due somministrazioni previste per la vaccinazione. Le abbiamo chiesto cosa ha provato in quel momento, e garbata come sempre ci ha confidato “Ho provato sicuramente una forte emozione; consapevole però, come tutti i miei colleghi, che si tratta di un gesto che bisognava fare. È molto importante la prevenzione, alla luce di quanto accaduto in tutto il mondo; delle morti, dei malati che sono ancora troppi nei nostri ospedali, nelle terapie intensive, nelle rianimazioni. Il pensiero va naturalmente a quanti purtroppo non ce l’hanno fatta. Dobbiamo essere di stimolo per chi ha timore, paura; io l’ho fatto, e mi ritengo orgogliosa di me stessa così come i miei colleghi. Salvare vite, pensare anche agli altri è un gesto di grande umanità, quello che forse manca al nostro mondo. Abbiamo fiducia, speriamo di farcela”. Grazie, Cinzia, per quello che hai fatto, che fai e che continui a fare.

