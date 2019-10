Anagni – Bruno e Salam, ultimi marciatori sulla Via della Pace (video)

Bruno e Salam, assieme ad un gruppo di amici, erano partiti da Santiago de Compostela per raggiungere Gerusalemme, nella loro personale Marcia della Pace.

Il plotone s’è via via assottigliato diventando una pattuglia, e raggiunta la Puglia, del gruppo iniziale sono rimasti solamente Bruno e Salam. Delusi ma non irritati per la resa che di fatto ha decretato il fallimento dell’iniziativa, il giovane ed il suo asinello hanno preso la via del ritorno, prevedendo di raggiungere Santiago verso la fine del prossimo anno, il 2020. “Ci sono persone buone e meno buone come dappertutto – confida Bruno – ma in Italia veniamo accolti generalmente con simpatia”.

