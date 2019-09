Anagni- Bando regionale per gli eventi, Anagni non c’è!

Il Comune poteva usufruire dei contributi regionali per coprire il costo delle feste estive. Un’ottima opportunità offerta dalla Regione Lazio. Il nome della città di Anagni però non si legge neanche nella graduatoria del bando. Non hanno neanche risposto al bando?

La nota del consigliere comunale di minoranza Fernando Fioramonti lo spiega. ”Lazio delle Meraviglie – Estate 2019”: 1,2 milioni di euro ai Comuni per manifestazioni culturali ed eventi”. Questo il titolo del bando che la Regione Lazio ha indetto per dare un contributo ai comuni per le feste durante questa estate. E Anagni? Si preannunciava una pioggia di finanziamenti e invece ad Anagni spettano (udite! udite!) 0 (=zero) euro. Addirittura il nostro comune non risulta neppure in graduatoria. Graduatoria composta non solo dai vincitori, ma anche da chi non ha ottenuto il finanziamento. Allora io chiedo all’assessore competente (!): delle tante proposte di questa grassa estate anagnina, non ce n’era neppure una che rispettasse i requisiti del bando regionale? Nessuna delle nostre manifestazioni poteva “comunicare in modo efficace le peculiarità turistiche del proprio territorio”? Nessuna era in grado di “raggiungere il maggior numero di utenti e differenti target di riferimento tenendo conto del rapporto costi/benefici”? Neppure avevano “originalità del progetto e capacità dello stesso di porre in risalto il legame tra cultura, arte, natura e cibo sano e sostenibile”? E la “sensibilità al tema della sostenibilità ambientale nella realizzazione del progetto con particolare riferimento al tema delle “ecofeste”?

Ecco, questi i requisiti per ottenere il finanziamento dalla regione Lazio. Tra tutti i comuni della provincia, 78 hanno fatto domanda, e ben 71 hanno ottenuto fondi. Anagni, come al solito, non c’è. Quindi, nonostante al bando sia stato dato risalto anche da testate on line, perché noi non abbiamo preso il finanziamento? Perché Anagni non risulta neppure in graduatoria? La domanda è stata fatta? Abbiamo un ufficio per queste cose, perché sono sfuggite? E mò, la colpa sarà sicuramente, come sempre, della minoranza che fa opposizione sterile? Siete al governo di questa città, purtroppo. Quanto vi ci vuole ancora per dimostrare di esserne capaci?”

Anna Ammanniti