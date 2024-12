Anagni – Asl: nessuna presenza accertata di casi di febbre del Nilo | TG24.info

Questa mattina si era sparsa la notizia della presenza di persone con la febbre del Nilo (West Nile) in località Villamagna. Serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, più frequentemente del tipo Culex, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo.

L’Asl di Frosinone smentisce la notizia puntualizzando che non c’è nessuno caso accertato di West Nile ad Anagni negli abitanti della Località Villamagna.

“Si conferma invece l’attività di disinfestazione (intervento larvicida) richiesto all’Autorità Sanitaria (sindaco di Anagni) in una zona circoscritta in località Villamagna per la rilevata presenza di virus Usutu in carcasse di zanzare Culex Pipiens a seguito di monitoraggio effettuato dai Servizi Veterinari Aziendali e di esami effettuati dell’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana.

L’intervento è stato richiesto in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025.”

Anna Ammanniti