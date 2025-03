Anagni – Arriva la tempesta Ciaran, fortissime raffiche di vento: diversi alberi abbattuti | TG24.info

Questa notte la città dei papi, come gran parte del centro nord Italia è stata attraversata da fortissime raffiche di vento e pioggia, conseguenza della tempesta atlantica Ciaran. Diversi gli alberi caduti.

Alberi divelti sulle strade in gran parte della periferia anagnina. In particolare sulla strada SP 118 Anagni Paliano, via Morolense.

Anche Colleferro e Gavignano alberi su strada a Montelanico e Valmontone alberi su auto fortunatamente senza feriti. A Frosinone diversi alberi caduti soprattutto nella zona della stazione ferroviaria.

La Tempesta è pilotata da un profondo ciclone nei pressi delle Isole Britanniche e in queste ore ha letteralmente invaso l’Italia nelle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico. Per 12 regioni è scattata l’allerta meteo, con particolare attenzione al Nordest con allerte rosse in Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dopo aver attraversato il Canale della Manica la tempesta Ciaran sta attualmente attraversando il centro nord dell’Italia.

Precipitazioni particolarmente abbondanti e venti con raffiche di tempesta superiori ai 100 km/h.

Anna Ammanniti