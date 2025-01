Anagni – All Run Christmas” 2022: sport, beneficenza e magia del Natale | TG24.info

Quando due forze immense s’incontrano, è un segno del destino; è il caso di Annalisa Minetti e Davide de Luca, che propongono la seconda edizione del loro All Run Christmas.

Mentre camminavano fianco a fianco, Davide rivelò ad Annalisa di essere diventato papà di Nicholas, donatogli da mamma Giorgia, ed in nome di Nicholas venne deciso di lavorare per i bambini. Il caso ha voluto che nei giorni scorsi la presentazione della seconda edizione dell’ARC sia avvenuta presso la Sala Nicholas Green della Regione Lazio, intitolata proprio quel giorno alla memoria del giovane americano morto in Italia i cui organi vennero donati a chi oggi vive grazie al gesto generoso dei suoi genitori. La manifestazione sportivo-sociale “All Run Christmas” è una maratona 25 km + 10 km + 1 km + 2 villaggi sportivi.

Partenza dagli Altipiani di Arcinazzo, arrivo ad Anagni. Ad accogliere l’evento Roberto Tavani Delegato allo Sport Regione Lazio che ha fatto gli onori di casa e ha detto che la Regione è felice di dare il Patrocinio a All Run Christmas. Moderatore il telecronista sportivo Giorgio Martino che ha mostrato i contributi video di Silvia Salis eletta nel Consiglio Federale della FIDAL e nel Consiglio Nazionale del CONI, il Comitato Olimpico Italiano e di Massimiliano Rosolino, padrino della manifestazione, campione olimpico di nuoto a Sidney e personaggio televisivo. Ad illustrare l’evento gli ideatori Annalisa Minetti e Davide De Luca assieme al Sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi, il Sindaco di Anagni Daniele Natalia ed il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, che rappresentano i territori coinvolti dall’evento.

Partecipi nella realizzazione dell’All Run anche l’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, l’Associazione Sportiva As Calcio Roma e la Pro Loco Intercomunale degli Altipiani di Arcinazzo guidata da Alessia Scaramella, l’Ente di Promozione Sportiva ACSI il cui Presidente Antonino Viti ha espresso tutto il suo entusiasmo. Presente anche Nazzareno Gabrieli già Sindaco del Comune di Piglio che ha accompagnato Ceccaroni. Presenti inoltre esponenti della Croce Rossa Italiana che ricopre un ruolo importante per tutta la durata dell’evento e Giuseppe Minici dell’associazione Piano ma Arriviamo Asd, Società Dilettantistica che partecipa in tutto il territorio nazionale.

L’appuntamento è quindi per domenica 18 dicembre agli Altipiani di Arcinazzo alle ore 10.00 per la partenza, da Piazza Suria. “In quest’evento – ha commentato la stessa Annalisa Minetti responsabile Nazionale delle pluridisabilità ACSI – le persone che vorranno partecipare si sfideranno in una corsa leale e appassionata, ma soprattutto ricca di messaggi. Voglio che la magia del Natale sia sempre speciale e questa maratona sarà arricchita dall’unione tra le persone, persone consapevoli che attraverso l’attività fisica possono festeggiare la Vita, ma soprattutto la Vita di tutti quei ragazzi e bambini che non hanno una famiglia di riferimento e che vivono moltissimi altri disagi”. Infatti lo scopo lodevole di questa manifestazione è di rendere speciale il Natale a tutti i bambini che vivono nelle case famiglia, che combattono ogni giorno per la loro dignità e per i loro diritti”.

E.C.