Ambiente – Solo due Comuni in Ciociaria sono ‘Rifiuti free’: premiati da Legambiente | TG24.info

Sono due i comuni della provincia di Frosinone che hanno portato a casa il titolo di “Comuni Rifiuti Free” 2024. Si tratta del riconoscimento che Legambiente assegna annualmente ai comuni che producono meno di 75 kg di secco residuo all’anno per abitante. I comuni premiati sono quelli di Sant’Ambrogio sul Garigliano e di Colle San Magno.

Nel Lazio sono stati premiati anche i comuni di Sacrofano, Fonte Nuova miglior e Gallese. Premio speciale a Formia del Consorzio RICREA per il recupero degli imballaggi in acciaio. Solo l’1,3% dei Comuni nel Lazio sono Rifiuti Free, dato più basso d’Italia.

La premiazione è avvenuta in occasione dell’Ecoforum Nazionale di Legambiente che si è tenuto ier a Roma. Miglior comune sotto i 5.000 abitanti e migliore in assoluto è Sant’Ambrogio sul Garigliano con 53,1 kg/ab/anno di secco residuo, seguito per la categoria piccoli comuni da Gallese (VT) con 74,4 kg/ab/anno e Colle San Magno con 75 kg/ab/anno.

Sacrofano (RM) è il miglior comune medio tra 5.000 e 15.000 abitanti con 73,1 kg/ab/anno e Fonte Nuova (RM) è il miglior grande comune sopra i 15.000 abitanti con 67,9 kg/ab/anno.

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha sottolineato come nel Lazio ci sia “bisogno di far ripartire la macchina delle politiche per l’aumento della raccolta differenziata, infatti, purtroppo, la nostra regione è la peggiore, per la percentuale di Comuni Rifiuti Free premiati rispetto al totale: un dato disarmante e sul quale chiediamo alla Regione di riflettere con attenzione e generare norme e disposizioni supportate dalle giuste risorse economiche, perché tutti i Comuni laziali possano tornare a correre, sulla strada dell’economia circolare”.

Infatti, nel rapporto di Legambiente, sono solo l’1,3% i Comuni laziali dove si producono meno di 75 kg/abitante ogni anno di secco residuo, dato più basso d’Italia, in un rapporto basato su dati 2023 e partecipazione volontaria da parte di Comuni, Consorzi e gestori di rifiuti, che decidono di aderire all’iniziativa con l’invio dei dati di produzione. Diversamente, nella declinazione regionali del premio, che come di consueto si svolgerà a fine anno, i dati saranno quelli che ARPA e ISPRA avranno nel frattempo fornito.