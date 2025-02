AMBIENTE – Fare Verde e l’operazione “Acqua Chiara” in Ciociaria, ecco i risultati | TG24.info

Fare Verde Provincia di Frosinone nel mese di Settembre 2022 è stata impegnata con l’azione di tutela Ambientale ACQUA CHIARA nei Comuni di Castelliri, Serrone , Isola del Liri , Monte San Giovanni Campano, Sora , Villa Latina e areale di Canterno .

Il primo bilancio è estremamente positivo per aver ottenuto gli esami alle acque del fiume Liri richiesti direttamente dall’Ufficio Ambiente della Provincia di Frosinone all’Arpa Lazio su precisa segnalazione di Fare Verde. Oltre alle segnalazioni alle Forze dell’Ordine e alle magistrature del Frusinate e del Cassinate per la depurazione delle acque reflue di Serrone , Isola del Liri e Castelliri c’è da riscontrare il nuovo e grande risultato ottenuto per la tutela delle acque del Fosso S. Elia a Castelliri. Fare Verde Provincia di Frosinone guidata dal Dott. Marco Belli Dirigente Nazionale di Fare Verde ETS e presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone, ha ottenuto attraverso esposti mirati numerose ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Castelliri per manufatti ed edifici abusivi costruiti nella fascia di rispetto dei 10 metri del Fossato S. Elia per il mancato rispetto della normativa vigente. Per Castelliri però l’azione ACQUA CHIARA è ancora in corso e interesserà ogni angolo della Piana fino ad arrivare al fiume Liri oltre all’interessamento per la caratterizzazione dei rifiuti della discarica Granciara. Altre azioni di tutela sono in corso nel perimetro del lago di Canterno dove c’è già stata la demolizione di una struttura in area parco.

Il Presidente Belli: Fare Verde provincia di Frosinone non abbandonerà mai le persone oneste che per costruire la propria abitazione rispettano totalmente le leggi dello Stato e della Regione Lazio perché parte dal presupposto che l’abusivismo edilizio oltre a rubare il suolo alle future generazioni, concorre o cagiona il dissesto idrogeologico , favorisce l’illegalità diffusa, causa grave danno alla biodiversità e ai servizi eco sistemici. Fare Verde continuerà ad oltranza le sue battaglie per tutelare gli eco sistemi della nostra bellissima Ciociaria ma visto che l’Ambiente non ha confini fisici l’azione ACQUA CHIARA si allargherà a sorpresa anche nelle province e Regioni confinanti.

(Nella foto schiuma nel fiume Liri)