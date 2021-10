Alvito – Torna la grande Cultura con la 46esima edizione del Premio Letterario Val di Comino | TG24.info

Torna la grande Cultura che rende onore alla saggistica, al teatro, alla poesia e al giornalismo.

Torna il longevo Premio Letterario “Val di Comino” che, giunto alla quarantaseiesima edizione, si svolgerà domenica 24 ottobre alle 18 presso la splendida location del Teatro Comunale di Alvito. Un Premio che, insieme allo Strega, rappresenta il più antico ed inossidabile della regione Lazio. Ancora oggi infatti, è lo scrittore Gerardo Vacana che lo fondò nel 1976, insieme al figlio Luigi e agli organizzatori storici del Centro Studi Letterari Val di Comino. a portare avanti un evento di grande spessore a livello nazionale che non ha mai saltato un’edizione, neppure ai tempi del Covid-19. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i vincitori del XLVI Premio Letterario: per la poesia Maura Del Serra, con il volume “In voce”, premio speciale alla carriera a Edith Bruck, per la saggistica letteraria ad Alberto Asor Rosa con “L’insieme della sua opera”, menzione speciale per la saggistica storica a Benedetto Di Mambro con Aenigmata Casinensia, per il giornalismo a Maurizio Molinari, Direttore de La Repubblica e per il teatro all’attore, regista, scrittore e sceneggiatore, Alessandro Haber. Quest’ultimo, dopo aver lavorato con i grandi del cinema come Pupi Avati, Nanni Moretti ed Ugo Tognazzi, tornerà nelle sale con il film “La befana vien di notte 2 – Le origini”. La giuria, come di consueto sarà presieduta da Giovanna Ioli, affiancata da Marcello Carlino, Elio Gioanola e Gerardo Vacana ha visto il passaggio di grandi talenti che anche quest’anno non hanno bisogno di ulteriori presentazioni. Domenica prossima, dopo un intenso recital dalle pagine delle vincitrici, affidato a Dionisio Paglia, la manifestazione omaggerà gli ospiti e i presenti anche in musica. E’ infatti in cartellone un concerto d’onore: “4 secoli, un contrabbasso”, affidato a maurizio Turriziani (contrabbasso), Manuel Caruso (pianoforte) e Maurizio Agamennone (voce narrante). Caterina Paglia