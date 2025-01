Alvito – Si alza il sipario sulla seconda edizione del Premio “Ruggito d’attore” | TG24.info

Ci eravamo lasciati nel 2020 con la vittoria della compagnia teatrale “I Commedianti del Cilindro” di Broccostella con la commedia “Chi è cchiù felice ‘e me” di Eduardo De Filippo e dopo un anno di stop, a causa della pandemia, per oltre un mese il palcoscenico del Teatro Comunale di Alvito ospiterà la seconda edizione del Premio “Ruggito d’attore”, organizzata dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) di Frosinone.

Dal 15 maggio al 19 giugno, cinque grandi appuntamenti animeranno l’attesa manifestazione teatrale che ha ricevuto il patrocinio del comune di Alvito e del Comitato Regionale FITA Lazio ed è nata con lo scopo di valorizzare l’ arte teatrale delle compagnie residenti nella provincia di Frosinone, affiliate alla FITA.

Già dalla prima edizione, particolare è stata l’attenzione che gli organizzatori hanno riservato al pubblico, dando loro la possibilità di valutare sera per sera, la performance di ogni singolo gruppo. A ciascuno spettacolo, infatti, sarà consegnata, ad ogni spettatore presente, una scheda per la valutazione complessiva del gruppo teatrale. Pertanto, al termine della kermesse, sarà assegnato, assieme ad altri riconoscimenti stabiliti da una giuria nominata ad hoc, il Premio “Miglior gradimento del pubblico” e sarà proprio uno tra gli spettatori a premiare la compagnia vincitrice di questa categoria.

La giuria tecnica, invece, oltre alla possibilità di assegnare gli undici premi di base (premi al gruppo e premi ai singoli attori nelle varie categorie), avrà facoltà, qualora ce ne fossero i presupposti, di premiare il gruppo teatrale che si è distinto come miglior spettacolo per l’impegno sociale e come miglior testo inedito.

Alla compagnia prima classificata, a norma di regolamento, sarà data la possibilità di esibirsi in altro concorso analogo e/o rassegna del circuito FITA regionale con l’obbligo di rappresentare dal vivo il medesimo spettacolo vincitore del Premio.

Ad aprire la rassegna, sarà la compagnia “Produzioni prosperiane” di Isola del Liri con la commedia “I due nobili cugini” di William Shakespeare, testo adattato e diretto dal regista Piergiorgio Sperduti. L’opera affronta con leggerezza ed allegria il tema dell’amore e dell’amicizia, ambientando in una mitica antichità lo scontro fra due cugini molto legati che, durante la prigionia in Atene, s’innamorano della bella cognata del duca. Il secondo appuntamento in programma è fissato per domenica 29 maggio alle ore 18 quando scenderà in campo la compagnia “L’Allegra Brigata” di Sora con la commedia umoristica intitolata “Una famiglia in quarantena”, scritta e diretta da Federico Mantova e che racconta le disavventure comiche di una famiglia sorana alle prese con la chiusura totale delle attività – fatta eccezione per i servizi essenziali – annunciata dall’ allora governo Conte la sera del 9 marzo 2020. Sarà poi la volta della “Piccola Compagnia Teatrale” di Sora che il 1 giugno alle ore 21 andrà in scena con “Ci sono cascato come un pollo”, commedia comica di Camillo Vittici, diretta da Fabiana Fabrizio. È la storia di un imbroglio ordito dal giardiniere e dalla caposala di un ospizio per anziani, con una ragazza clandestina russa, la quale vuole sposare un vecchietto della casa di riposo per ottenere il permesso di residenza italiana. Gli ultimi teatranti a scendere in campo saranno “I Marrucini” di Chieti che il 3 giugno alle ore 21 porteranno in scena una brillante commedia in due atti scritta dal loro regista, Antonio Potere, intitolata “Se ti lu curagge, mò… curreme appresse!” che parla di un vedovo, mal tollerato dai figli, che decide di tornare a vivere da solo, ma dopo alcuni mesi, sentendosi ancora arzillo, come gli piace definirsi, decide di trovarsi una compagna e così con l’aiuto di un amico scrive un annuncio ad un’agenzia matrimoniale. Ma troverà la forte opposizione proprio dei figli che temono di dover spartire l’ eredità con qualche donna, estranea alla loro famiglia.