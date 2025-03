Alvito / San Donato – Incendio sui monti della Valle e del Parco, dopo sei giorni arriva l’atteso intervento di Madre Natura | TG24.info

Feroce incendio sui monti della Valle di Comino e del Parco Nazionale, al sesto giorno giunge l’intervento salvifico di Madre Natura. Sì, perché dopo giorni di caldo infernale, di operazioni di soccorso per domare le fiamme inarrestabili, è arrivata la tanto attesa pioggia che ormai sembrava essere un miraggio.

Questo pomeriggio, poco prima del temporale, la località di Trichiano ad Alvito, era stata quasi raggiunta dalle fiamme e alcuni ristoratori avevano deciso di chiudere per sicurezza. Al momento, in attesa di conoscere l’attuale situazione post incendio, va però assolutamente ricordato il massimo impegno messo in campo dai Vigili del Fuoco, dalle varie squadre della Protezione Civile, dei Guardiaparco, dei Carabinieri Forestali di tutti volontari ed associazioni attive in zona. Un particolare ringraziamento giunge dai Volontari della Protezione Civile di Pescosolido. “Cogliamo l’occasione per ringraziare i sindaci e le amministrazioni comunali di Alvito e San Donato Val di Comino – sottolineano – per la costante presenza con un supporto di ogni tipo, anche e soprattutto per la distribuzione continua di generi di conforto alle squadre impegnate. Grazie tutti!”. Prima della pioggia però,per ben sei giorni squadre composte da uomini e donne hanno operato senza sosta per domare un incendio di spropositate dimensioni che è cresciuto a causa del vento e della splendida zona caratterizzata per lo più dai pini, le cui pigne rappresentano un materiale facilmente incendiabile. I volontari a terra ringraziano anche i soccorsi in volo: ben due canadair ed elicotteri della Regione Lazio ed oggi il prezioso intervento di un elicottero Erickson dei Vigili del Fuoco che, soprannominato “gru volante”, ha fatto la differenza. Questo grazie alla sua maggiore potenza rispetto agli altri elicotteri e degli stessi canadair, poiché dispone di un serbatoio in grado di raccogliere una notevole quantità di acqua per poi, in pochi secondi, liberarla con vere e proprie bombe d’acqua. E mentre scriviamo sono ancora tutti al lavoro per mettere in sicurezza la vasta area.

Caterina Paglia