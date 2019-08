Alvito – Imperdibile live show di Maurizio Mattioli, comico e doppiatore romano

Prosegue con successo il ricco calendario dell’Agosto Alvitano, dallo sport, al teatro, fino alla musica e alle sagre.

Mancano poche ore per l’attesa performance di Maurizio Mattioli, noto attore, doppiatore e comico romano che alle 22 di questa sera, lunedì 12 agosto, si esibirà nella centralissima Piazza della Vittoria preceduto dal concerto de “I Tremenda”. Nel corso della serata poi, sarà possibile degustare piatti tradizionali in occasione della Festa della lumaca, curata dall’Osteria dell’Orologio. Questa sera ad Alvito torna il grande cabaret in piazza, da sempre fiore all’occhiello tra le varie manifestazioni estive che riesce a mettere d’accordo un vasto pubblico. A 69 anni, Maurizio Mattioli vanta una carriera davvero interessante: dai lungometraggi diretti da Carlo Vanzina, Neri Parenti, Carlo Verdone, al doppiaggio di film d’animazione come Z la Formica e La Gang del bosco, fino alla televisione e al teatro. Una vita fatta di alti e bassi che gli ha portato via la moglie Barbara Divita nel 2014, anno in cui ebbe il riconoscimento speciale “Alberto Sordi” al Premio nazionale Leggio d’oro. Il live show che si terrà questa sera è patrocinato dal Comune di Alvito e dal Consiglio della Regione Lazio.

Caterina Paglia