Alvito – Il Comune aderisce al Sistema Integrato Frusinate con le Domeniche del Sistema

Andare alla scoperta di mete italiane e dei borghi vicino casa è il nuovo trend di questa estate. I visitatori, dopo la grave emergenza Covid-19, cercano accoglienza genuina e una sorta di sicurezza familiare. In pieno accordo con tali proposte, il Comune di Alvito ha deciso di aderire al Sistema Integrato Frusinate per la Cultura, entrando nel fantastico mondo delle Domeniche del Sistema, per il rilancio del territorio dopo la pandemia. Aderendo a tale iniziativa, lo splendido Palazzo Gallio sarà aperto al pubblico tutte le domeniche fino al 30 agosto, dalle 9 alle 12 del mattino.

“L’azione sinergica del SIF comincia a dare i suoi frutti – spiega il Consigliere alla Cultura Angelo Cervi -. Cercando di lasciare alle spalle un periodo difficile, consapevoli che risalire la china richiede impegno e dedizione, questa proposta turistica e culturale vuole essere un volano per rilanciare il nostro territorio, nella speranza di sviluppare un turismo di prossimità. In tal senso, ‘fare rete’ non deve più essere solo uno slogan, ma partecipazione attiva. Ecco perché anche il Comune di Alvito, insieme ad altri, ha risposto ad uno specifico bando regionale che, sotto la magistrale direzione del Museo Archeologico di Frosinone, si appresta a contribuire alla diffusione su tutto il territorio, di intense giornate di scoperta e promozione culturale. Il nostro Comune sarà protagonista del progetto con il suo complesso monumentale di Palazzo Gallio che negli ultimi anni sta vivendo una verve di rinnovamento. Dapprima il restauro degli impianti del Teatro Ducale, poi l’inaugurazione del Museo degli Strumenti e della Biblioteca del Teatro, seguiti dal progetto di digitalizzazione dell’Archivio e molti altri in cantiere che vedranno presto la piena realizzazione”. Dunque, il Museo degli Strumenti Musicali Popolari dal Mondo, la Biblioteca del Teatro, lo stesso Teatro Ducale e la Sala Consiliare saranno aperti ogni domenica fino al 30 agosto, dalle 9 alle 12 del mattino. Le visite sono previste per gruppi di un massimo di 5 persone, solo su prenotazione. Ingressi gratuiti per i possessori della CardSifCultura, altrimenti è possibile acquistarla in loco al costo di 5 euro. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi allo 0775 212314 o ad info@sifcultura.it.

Caterina Paglia