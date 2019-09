Alvito – Cavalieri dei Tratturi al lavoro per valorizzazione e rilancio turistico del territorio

Alla scoperta di sentieri naturali e di paesaggi mozzafiato con i Cavalieri dei Tratturi della Valle di Comino. Prosegue inarrestabile la mission dell’Associazione che ha fondato il primo Parco Equituristico della Valle.

A conclusione dell’estate, dopo un attento bilancio, si guarda avanti, in prospettiva delle future iniziative. Lo scorso weekend il gruppo dei Cavalieri è tornato a Pescasseroli percorrendo il sentiero “Erminio Sipari”, dedicato al fondatore del del Parco nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise ed inaugurato un anno fa dai rappresentanti dell’Ente Parco. Un percorso sempre magico ed emozionante, lungo il valico di Monte Tranquillo e l’inevitabile visita al “vecchio gigante”, ovvero l’acero più grande e longevo.

“Il nostro lavoro va avanti, poiché le idee progettuali non mancano e non vedono l’ora di essere realizzate – hanno spiegato dall’Associazione -. Dopo aver pulito e preparato le tabelle, il prossimo passo sarà quello di posizionarle per indicare il sentiero che dal Parco Equituristico della Valle di Comino procede fino a Campoli Appennino. Oggi più di ieri, consapevoli delle grandi potenzialità del territorio valligiano e delle nostre capacità, siamo certi di poter fare molto altro ancora, soprattutto per il prossimo anno. Nel frattempo, un particolare ringraziamento va ai membri di questa splendida associazione che operano per la valorizzazione e il rilancio turistico del territorio e agli amici di Pescasseroli per la loro autentica disponibilità”.

Per seguire la programmazione delle future iniziative è possibile accedere alla pagina facebook I Cavalieri dei Tratturi della Valle di Comino.

Caterina Paglia