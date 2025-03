Alvito – A Linea Verde il borgo medievale e le sue eccellenze gastronomiche | TG24.info

Il suggestivo borgo medievale di Alvito e le sue eccellenze gastronomiche a Linea Verde, la nota trasmissione in onda questa mattina su Rai Uno.

Dai torroni ai tartufi, Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese hanno scoperto e presentato il gusto, il fascino e la bellezza di una valle incontaminata, fatta di storia, cultura, artigianato ed enogastronomia. E’ Alvito, un incantevole borgo situato in collina, dove il Castello medievale predomina sull’immenso paesaggio. Nella puntata andata in onda oggi alle 12:20, oltre ad Alvito, Linea Verde ha visitato la parte migliore della Provincia di Frosinone, scoprendo anche Alatri, Guarcino, Collepardo e Veroli. Ma ad Alvito,accompagnati dall’intero staff, Beppe e Giuseppe, a bordo della mitica Alfa Coupé, hanno davvero apprezzato i dolci e i torroni dell’antica Pasticceria Macioce e i tartufi neri e bianchi pregiati di Benedetto Eramo. Come si è conclusa la giornata alvitana? Con un pranzo a base di tagliatelle al tartufo e come dessert i torroni di pasta reale. Gli scorci riportati nella trasmissione hanno già convinto numerosi turisti a far visita nel borgo di Alvito, per conoscere sia l’estesa campagna sia il centro storico, degustando i prodotti tipici locali e visitando il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Caterina Paglia