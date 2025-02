Alvito / Casalvieri / San Donato – I Carabinieri incontrano gli alunni delle scuole | TG24.info

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sora e i Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri Valle di Comino, hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Alvito. L’incontro, incentrato sulle tematiche della sicurezza, lotta al bullismo e cyberbullismo, ha preso spunto dall’iniziativa dell’ANC, che ormai si rinnova da undici anni, riguardante la presentazione di un concorso artistico-letterario riservato agli alunni delle scuole superiori di primo e secondo grado. Gli incontri, condotti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Sora Cap. Domenico Cavallo e dal Presidente dell’ANC Valle di Comino, Pietro Soave, si sono tenuti nel plesso di Casalvieri, alla presenza del Maresciallo Ordinario Francesco Zampieri, della locale Stazione, e nel plesso di San Donato Val di Comino, dove ha partecipato anche il Comandante della Stazione Lgt CS Valerio Di Santo.

La tematica proposta dall’ANC per il concorso artistico-letterario ed a cui il Comandante della Compagnia Carabinieri si è allacciato per condividere con i ragazzi una discussione sugli argomenti che più da vicino li toccano, vista la delicata fascia di età, è partita dal richiamo alla figura del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nell’anno del quarantesimo anniversario dalla sua uccisione a Palermo.

La storia, riassunta in pochi passaggi, del Carabiniere e dell’uomo, ha coinvolto molto i ragazzi sia per la testimonianza concreta data dal Generale nella sua vita per i valori della solidarietà e della fratellanza, oltre quelli della giustizia. Incuriositi, gli studenti, hanno tempestato i militari di domande, riuscendo a strappare al Capitano Cavallo la promessa della donazione, nei prossimi giorni, del libro “Le Stelle di Dora”, la Graphic Novel che ricorda la sua vita e le sue battaglie, contro i nazisti nelle Marche, contro la mafia in Sicilia, contro le Brigate Rosse, fino alla tragica fine a Palermo.

Un libro che vorrà essere uno stimolo per i ragazzi a conoscere la vita del Generale Dalla Chiesa ed a trarne qualche spunto, perché no, nella realizzazione delle composizioni artistico-letterarie che verranno valutate dalla commissione nei prossimi mesi.

A conclusione il ringraziamento del Comandante della Compagnia per il prezioso ruolo dei professori, maestri nelle materie di insegnamento ma anche attenti interlocutori dei nostri ragazzi, dei loro bisogni, delle loro difficoltà e con cui l’Arma dei Carabinieri ha un costante confronto, anche e non solo per intercettare eventuali situazioni di disagio. Gli incontri continueranno anche nel prossimo periodo e fino alla fine dell’anno scolastico.