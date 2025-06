Alta Velocità Cassino-Ferentino: tra promesse e realtà. In Commissione Grandi Opere la prima “analisi tecnico-strategica 2020–2025” | TG24.info

Si è tenuta venerdì, nel Palazzo di piazza De Gasperi, la seduta della Commissione Grandi Opere e Infrastrutture del Comune di Cassino, con all’ordine del giorno la nomina del vicepresidente, il progetto della stazione TAV e la presa d’atto dell’annuncio da parte di Anas Spa di interventi per la messa in sicurezza e il raddoppio delle corsie sulla SP 149 “Sora-Cassino”.

A introdurre i lavori è stata la Presidente della Commissione, Nora Noury, che ha promosso un momento di confronto fondato su dati, scenari e proposte operative, incentrato sul futuro del trasporto ferroviario ad Alta Velocità nel Lazio Meridionale.

Per la presentazione tecnica la presidente di è avvalsa dell’ingegnere ferroviario Francesco B., che ha aperto l’incontro con un’analisi approfondita del contesto ferroviario attuale della stazione di Cassino, illustrando nel dettaglio l’offerta giornaliera di treni e la sua rilevanza nel quadro della mobilità regionale e interregionale.

A seguire, è stato affrontato lo studio del servizio sperimentale AV con fermate a Cassino e Frosinone: sono stati presentati i dati sulle performance di utilizzo e le principali criticità tecniche riscontrate, soprattutto quelle legate all’infrastruttura.

E’ stata posta l’attenzione sul tema della “vetrina mediatica” che negli ultimi anni ha condizionato il dibattito pubblico sull’Alta Velocità nel Cassinate, provocando un distacco dalla questione centrale, ovvero la realizzazione di infrastrutture concrete e durature per il territorio.

In chiusura, è stata proposta una visione operativa concreta, basata sull’esperienza delle altre linee AV italiane: sono stati illustrati esempi concreti di stazioni passanti e interconnessioni efficienti già attive in altre regioni, sottolineando come Cassino possa ambire ad assumere un ruolo analogo, con interventi progettuali realistici e sostenibili.

Presente anche il sindaco Enzo Salera che ha illustrato il progetto presentato nei mesi scorsi e relativo la realizzazione di un’interconnessione a circa 21 chilometri dalla stazione di Cassino, nelle campagne di Colfelice, dove i binari delle due linee, Tav e convenzionale, quasi si toccano. Il primo cittadino ha garantito di mettere al più presto a disposizione della Commissione il progetto con tutti i dettagli tecnici.

«Vogliamo riportare il dibattito sull’alta velocità nel Cassinate su basi concrete, tecniche e trasparenti. La commissione lavorerà con il supporto tecnico dell’Ingegnere e supporterà il Comune a proseguire una strada di progettualità che forse è un poco sfumata nel tempo– ha dichiarato la Presidente Noury – Il lavoro della Commissione proseguirà con ulteriori approfondimenti, per contribuire in modo serio alla definizione di una strategia ferroviaria coerente con le esigenze del nostro territorio». Per quanto concerne la messa in sicurezza della superstrada Sora – Cassino la presidente Noury ha evidenziato come la commissione vigilerà nel tempo affinché quanto annunciato da Anas nella seduta del Comitato per la Crescita e lo Sviluppo sostenibile della Provincia di Frosinone possa concretizzarsi nel minor tempo possibile.

La Commissione ha eletto come vice presidente il consigliere comunale Sarah Grieco a cui sono andate le più sincere congratulazioni da parte della Presidente Nora Noury e dell’intero organo del Comune di Cassino.