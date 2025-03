All’Unicas la consegna dei diplomi del Corso di Alta Formazione “Management per lo sviluppo delle aree interne” (VIDEO) | TG24.info

Grande emozione ieri al Campus Folcara dove si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi del primo corso di Alta Formazione in Management dello sviluppo delle aree interne. Presenti, oltre gli studenti, il Rettore prof. Marco Dell’Isola, il presidente della provincia di Frosinone dr. Luca Di Stefano e l’Europarlamentare l’on. Salvatore De Meo che nell’occasione ha illustrato l’importanza delle politiche europee per lo sviluppo delle aree interne del nostro Paese.

Con il superamento dell’esame finale che si è svolto nella giornata del 22 aprile 2023 sono arrivati vincenti al traguardo i partecipanti alla prima edizione del Corso di Alta Formazione in “Management per lo sviluppo delle aree interne” organizzato dall’Unicas per l’anno accademico 2022/2023. È giunto infatti al termine il corso, studiato nell’ambito delle attività del Laboratorio di ricerca sociale – Unicas diretto dal prof. Maurizio Esposito, rivolto a coloro che rivestono ruoli di responsabilità amministrativa, politica e professionale nell’ambito dello sviluppo territoriale: il primo corso di alta formazione che si è tenuto in forza degli accordi siglati nella scorsa estate tra il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute e le Comunità Montane: Valle del Liri, Valle di Comino, L’Arco degli Aurunci e Monti Ausoni di Pico assieme all’Amministrazione Provinciale di Frosinone. Una collaborazione ad alto livello tra gli Enti del territorio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che ha prodotto un’attività formativa universitaria specifica mirata a consolidare e far evolvere le competenze di gestione strategica, operativa e di messa in opera di politiche innovative di sviluppo locale per coloro che operano all’interno della pubblica amministrazione. Il corso appena concluso si è incentrato sul place marketing e place branding, sulla gestione e promozione di attività culturali e turistiche, sulla comunicazione turistica e progettazione territoriale ed europea.

“Siamo molto soddisfatti del successo del corso e della nutrita partecipazione – ha detto l’ideatore e direttore del corso prof. Lucio Meglio – L’Università di Cassino e gli Enti locali coinvolti hanno intrapreso uno straordinario percorso di crescita per il nostro territorio, aiutando chi opera nel settore dello sviluppo locale ad approfondire le migliori tecniche di management. La speranza è di poter continuare ad investire nella crescita professionale dei nostri amministratori locali, perché siano sempre più aggiornati e in grado di affrontare con massima professionalità e competenza ogni tema che incontrano nel loro percorso lavorativo”.

TG24 HA SEGUITO L’EVENTO CON LE PROPRIE TELECAMERE. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO DI PAOLO PETICCA.