Alessio Buccitti nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Frosinone | TG24.info

È Alessio Buccitti, dell’azienda C.E.BU. Srl, il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Frosinone – Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Frosinone.

Con questa nomina, Buccitti assume la guida del gruppo con l’impegno di proseguire un percorso associativo avviato da tempo, puntando al rafforzamento della rete tra i giovani imprenditori, alla promozione dell’innovazione e della cultura d’impresa, e alla valorizzazione del settore edilizio attraverso nuove progettualità.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di ANCE Frosinone rappresenta un ecosistema fondamentale per la collaborazione e la crescita professionale dei nuovi manager del territorio. Anche grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, oggi il gruppo può contare su una squadra coesa, motivata e attivamente rappresentata nei principali organi associativi, sia a livello regionale che nazionale.

Buccitti raccoglie il testimone da Stefano Stellino, recentemente eletto alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori Edili del Lazio, un ulteriore riconoscimento all’autorevolezza di ANCE Frosinone sul piano nazionale. “È per me un grande onore assumere questo incarico e sono profondamente grato per la fiducia che mi è stata accordata. Il nostro gruppo rappresenta una realtà solida e dinamica, in cui il confronto e la condivisione di esperienze sono elementi fondamentali per la crescita collettiva. Con determinazione, continueremo a lavorare per valorizzare il ruolo dei giovani imprenditori, contribuendo all’evoluzione del settore edile attraverso nuove idee e progetti innovativi.”– ha dichiarato Alessio Buccitti.Il Presidente di ANCE Frosinone, Arnaldo Zeppieri, ha rivolto un pensiero di stima e augurio al neo eletto: “Mi congratulo con Alessio Buccitti per l’importante traguardo. Come Presidente di ANCE ho posto la massima fiducia nel Gruppo Giovani, anche attraverso l’attribuzione di deleghe operative per incentivarne l’operatività. La sua elezione rappresenta un segnale importante da parte delle nuove generazioni di imprenditori, ed è anche il riconoscimento del percorso professionale e associativo che ha saputo costruire. Sono certo che, con il suo entusiasmo e la sua visione, saprà dare continuità e nuova energia all’azione dei Giovani Imprenditori di ANCE Frosinone.”

Accanto al Presidente Buccitti, è stata definita la nuova squadra di vertice:Alessio Capogna (Geale Srl) è stato eletto Vicepresidente Vicario, Claudia Zeppieri (Gruppo Zeta Costruzioni Srl) è Vicepresidente con delega alla digitalizzazione e marketing Stefano Coppotelli (NC Costruzioni Srl) è Vicepresidente con delega alla rigenerazione urbana e alle opere pubbliche. Inoltre, è stato eletto Emanuele Primi (Azeta Costruzioni Srl) come Vicepresidente con delega alla rigenerazione urbana ed alle opere pubbliche. Completano il direttivo i consiglieri : Valentina Gismondi, Sarep Srl , Matteo De Santis di DVM edilizia Srl, Luca Paolella di Da Vinci engineering & Innovation, Simone Bauco di Ambrosetti Group, Paolo Sapienti di Saps Costruzioni Srl e Lorena Pop di Edil art 21 Srl. Un team giovane, ma già fortemente radicato nel tessuto imprenditoriale del territorio, pronto a raccogliere le sfide dell’edilizia del futuro con spirito innovativo e visione condivisa.