Alessandro Fiacco, lo chef che sta conquistando palati e social! | TG24.info

“Mia nonna la mia prima maestra”.

Alessandro Fiacco ha già gettato le basi per una carriera promettente: dalla scuola alberghiera a Cassino, facendo varie esperienze nei locali della Ciociaria e dopo 20 anni di lavoro con la famiglia Visocchi ha ottenuto un importante posto nella cucina del loro hotel 5 stelle, diventando Executive Chef. «Nonna è stata la mia prima insegnante – spiega chef Fiacco – ho fatto la scuola alberghiera e poi ho iniziato a lavorare in giro. A 14 anni sono andato a Savona, poi in Trentino e poi ho iniziato a lavorare per la famiglia Visocchi a Fiuggi. Da lì poi mi hanno mandato a Roma. Sono una famiglia acquisita per me, sono 20 anni che lavoro per loro».

Oltre che sui fornelli, Alessandro si diletta sui social dove è seguitissimo: sulla sua pagina Instagram allieta con diversi contenuti, ovviamente a tema cucina, il suo pubblico di circa 50mila persone.