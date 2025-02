Alatri – Successo del Trofeo San Sisto memorial Mario Graziani | TG24.info

Dopo un’attesa durata otto anni, il Trofeo San Sisto Memorial “Mario Graziani”, è tornato protagonista in città e ha fatto il pienone.

Una importante e storica gara ciclistica, arrivata alla sua 18° edizione, che ha visto nel corso degli anni la partecipazione e la vittoria di molti corridori professionisti, rappresentando, qualche volta, un vero e proprio trampolino di lancio. In questa edizione si sono presentati oltre 60 partecipanti, categoria allievi, provenienti non solo dal Lazio ma anche dalla Toscana, Abruzzo, Molise.

“Lo ammetto – ha dichiarato l’assessore allo sport Gianni Padovani – sono orgoglioso, in qualità di Assessore allo Sport di essere riuscito a riportare (e non nego, con tanto impegno), un evento così prestigioso, tra le iniziative del nostro Comune. Doveroso il ringraziamento per la preziosa e fondamentale collaborazione dell’U.C. Alatri A.S.D. che ha organizzato l’iniziativa. Grazie per il fondamentale supporto alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana e a tutti i volontari. La giornata di oggi rappresenta un nuovo inizio per lo Sport ad Alatri. Vi aspettiamo numerosi per le prossime iniziative in calendario. È importante ricordare- conclude- che lo sport è un potentissimo strumento per combattere le differenze, includere le diversità superare ogni pregiudizio, fare squadra, socializzare, condividere esperienze ma anche, soprattutto, divertirsi!”

I primi tre classificati del trofeo San Sisto di Alatri: primo Giacomo Serangeli (U.C. Foligno), secondo Mattia Proietti (U.C. Foligno), terzo Alessandro Pellegrini (Team Go Fast Abruzzo).

A.T.