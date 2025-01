Alatri – Successo del Pertini al Job Orienta | TG24.info

Storie di alternanza: all’Auditorium Verdi di Verona Fiere, nell’ambito della manifestazione JobOrienta2022, giovedì 24 Novembre l’IIS guidato dalla preside Greco ha ottenuto il secondo posto al Concorso Nazionale Premio “Storie di alternanza”.

Un appuntamento a cui l’Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Alatri non poteva mancare: il grande evento “Storie di competenze: innovazione, formazione e certificazione delle competenze” a cura di Unioncamere, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un evento che ha visto protagonista la scuola, quella buona, quella che si occupa e si preoccupa di offrire ai propri studenti la cultura e le competenze necessarie per affrontare la propria vita e le sfide del futuro. Una scuola che non solo si impegna a formare le nuove generazioni, ma che favorisce la connessione del tessuto socio-economico del territorio e si impegna a colmare il divario tra domanda di lavoro e offerta disponibile.

Il Pertini di Alatri era rappresentato dalla Prof.ssa Sara Chiarella e dallo studente Mattia Campoli dell’indirizzo ITT- Chimica, Materiali e Biotecnologie, presenti non solo per assistere all’evento, ma in qualità di ospiti speciali, in quanto il Pertini era una delle tre scuole finaliste del Concorso Nazionale Premio “Storie di alternanza” 2022, la cui premiazione si è svolta al culmine della manifestazione. La pandemia da Covid 19 ha nuovamente ispirato docenti e studenti del Pertini, che sono sempre attenti alle tematiche emergenti, dopo il successo del progetto “AmuChimico”, vincitore di una precedente edizione del Concorso “Storie di alternanza”. L’IIS Sandro Pertini Alatri, infatti, quest’anno ha fatto il bis a “Storie di alternanza”, partecipando con il Progetto “Tra presente e futuro – Sviluppo di nuovi materiali antibatterici per la stampa 3D”. Gli studenti dell’indirizzo ITT – Chimica Materiali e biotecnologie, guidati dai propri docenti e in collaborazione con il tutor aziendale, Dott.ssa Elena Pierri dell’azienda Make a Shape srls – filamenti per la stampa 3D e dell’associazione FABlab di Frosinone, nell’ambito del progetto si sono impegnati nella attività di ricerca e sviluppo e nell’analisi di nuovi materiali plastici antibatterici da impiegare nella produzione di filamenti per le stampanti 3D, mettendo in gioco le loro competenze nel campo della chimica e della microbiologia per contribuire a sviluppare un nuovo materiale dalla superficie auto-igienizzante utilizzabile in scuole, mezzi di trasporto e musei.

Il Concorso Nazionale Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per dare visibilità a racconti di alternanza e apprendistato elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni e aziendali. Il Concorso, giunto ormai alla quinta edizione, coinvolge ogni anno diverse centinaia di scuole e migliaia di studenti provenienti da tutta Italia, che si sfidano realizzando un video, con cui illustrano alla commissione giudicatrice il progetto di alternanza, attivato e realizzato nella propria scuola in collaborazione con le aziende partner.

Un bellissimo progetto di alternanza “Tra presente e futuro – Sviluppo di nuovi materiali antibatterici per la stampa 3D”, che ha guadagnato un meritatissimo 2° posto per la categoria “Istituti tecnici e Istituti professionali – percorsi PCTO”. La docente Prof.ssa Sara Chiarella e un emozionatissimo Mattia Campoli, hanno ritirato il premio dalle mani di Cristina D’Ercole, vice segretario CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Claudio Gagliardi, Vice segretario generale di Unioncamere, in rappresentanza di tutti i partecipanti al progetto: i professori Prof.ssa Sara Chiarella, Prof.ssa Elisa D’Arpino, Prof.ssa Manuela Fratazzi, Prof.ssa Eleonora Quattrociocchi, Prof. Antonio Reale e Prof.ssa Stefania Tagliaferri e gli studenti Mattia Campoli, Francesco Cardinali, Davide Dell’Orco, Mattias Dell’Uomo, Francesco Fantini, Veronica Macciocca, Sara Maggi, Maria Chiara Nirchi, Enrico Pernasilici, Vincenzo Petrivelli, Emanuele Pierucci, Lorenzo Pierucci, Sara Polidori, Valerio Roberti, Alessandra Sabellico, Chiara Santucci, Federica Tesori, Roberta Tonelli, Gabriele Vilcarromero e Ivan Vinciguerra.

Andrea Tagliaferri