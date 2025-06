Alatri si mobilita per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica | TG24.info

Tutto pronto ad Alatri per il grande evento di beneficenza che, da sette anni a questa parte, unisce la comunità in favore della ricerca contro la fibrosi cistica.

Domani, venerdì 20 giugno, via Mole Bisleti si animerà per la settima edizione della festa organizzata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio, un’associazione nata dalla forte volontà della famiglia di Gabriele, un sedicenne affetto da questa grave patologia ereditaria che, come noto, colpisce principalmente l’apparato respiratorio e digestivo ed è purtroppo molto diffusa nella Ciociaria e ad Alatri.

L’evento, ormai un appuntamento fisso e attesissimo, si distingue per la sua impeccabile organizzazione e per la capacità di attrarre il gotha della medicina specializzata. Anche quest’anno, infatti, è confermata la partecipazione dei massimi esperti provenienti dai centri ospedalieri più all’avanguardia del panorama nazionale, il Policlinico Umberto I e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La serata prenderà il via ufficialmente alle ore 20.00 con i saluti istituzionali. Sarà il presidente provinciale dell’ordine dei medici, il dottor Fabrizio Cristofari, attuale direttore Dea Asl di Frosinone, a dare il benvenuto. Accanto a lui, a sottolineare l’importanza dell’iniziativa, ci sarà il responsabile del centro regionale fibrosi cistica dell’Umberto I, il dottor Giuseppe Cimino, affiancato dai rappresentanti della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio e della Officium. Non mancherà, a testimonianza del forte impegno, anche il personale medico del reparto dedicato a questa patologia presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù della capitale.

Ma la festa non è solo scienza e informazione. Dalle ore 19.00, infatti, l’atmosfera si farà più leggera e coinvolgente con l’immancabile intrattenimento musicale a tema anni ’80 e ’90, un appuntamento ormai irrinunciabile per gli amanti del genere. Non mancheranno inoltre una pesca di beneficenza e una ricca lotteria, pensate per raccogliere ulteriori fondi da destinare alla cruciale ricerca scientifica contro la malattia. E, naturalmente, tanto buon cibo per deliziare i palati dei partecipanti.

L’evento di domani sera rappresenta la serata conclusiva di un percorso che ha animato i weekend precedenti. Tradizione vuole che, in concomitanza con la festa, si organizzi anche un singolare torneo di lancio del formaggio. Quest’anno, il successo è stato clamoroso: il boom di iscrizioni, con ben 30 squadre composte da due persone ciascuna, ha reso necessarie delle fasi eliminatorie che si sono svolte nei due weekend precedenti, a testimonianza del crescente entusiasmo e della partecipazione attiva della comunità.

Alatri, dunque, si prepara a vivere un’altra serata all’insegna della solidarietà, della scienza e del divertimento, con un unico, grande obiettivo: sostenere la ricerca per dare un futuro migliore a chi lotta contro la fibrosi cistica.