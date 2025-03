Alatri – Screening urologico e udito, crescono le adesioni | TG24.info

60 le visite eseguite fra ecografie e esami audiometrici della campagna di prevenzione gratuita “Ciociaria in Salute” ideata e promossa dalla società Udica di Frosinone e dalla onlus Iridis.

E’ ripartita venerdì 20 gennaio da Alatri, nello studio medico del dottor Roberto Sarra, lo screening urologico con ecografie della prostata e della vescica, al quale, come sempre, per tutti i partecipanti si è aggiunto anche il test dell’udito eseguito dagli specialisti di Udica, che opera proprio nel campo delle disabilità sensoriali legate a udito e vista. Trenta le visite urologiche eseguite ed altrettanti gli esami audiometrici, che hanno permesso ai partecipanti di svolgere un’importante opera di prevenzione per la propria salute. Tra i pazienti anche persone provenienti da centri limitrofi ad Alatri quali Guarcino, Torre Cajetani, Fumone, Veroli, Boville Ernica, Ferentino e Frosinone: una conferma in più di quanto “Ciociaria in Salute” sia seguita ed apprezzata. Soddisfatto il titolare di Udica, Giacomo Spaziani, che ha voluto concretizzare questo progetto di prevenzione gratuita al fine proprio di offrire alla popolazione della Ciociaria significative occasioni di effettuare esami in tempo rapido e senza esborso di denaro, utili a migliorare il proprio benessere prevenendo o curando in tempo utile patologie altrimenti rischiose per la salute. La prossima tappa di “Ciociaria in Salute” si svolgerà giovedì 26 gennaio a Roccasecca. Qui, presso lo studio medico del dottor Nota, in via Lazio,1, si svolgerà uno screening cardiovascolare con ecografie degli archi aortici (oltre agli esami audiometrici).

