Alatri – Riunione dei sindaci del nord con la Presidente Savo per l’ospedale. Lei rassicura: “Sarà potenziato” | TG24.info

(di Dario Facci) Ospedale San Benedetto di Alatri sempre agli onori della cronaca. Dopo le ormai arcinote azioni di protesta di vario genere messe in atto dai comitati pare si sia giunti a un momento esiziale della vicenda ormai annosissima.

L’incontro organizzato dal sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca con tutti i sindaci del comprensorio per un confronto con la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, la dottoressa Alessia Savo, si è rivelato senz’altro utile. I sindaci (oltre ad Alatri erano rappresentati i comuni di Acuto, Ferentino, Fiuggi, Torre Cajetani, Collepardo, Trivigliano, Fumone, Filettino, Guarcino, Sgurgola) hanno sostenuto le ragioni del territorio e interpretato perfettamente le esigenze dei loro concittadini. Le risposte della Savo sul San Benedetto sono state molto chiare e tutte tese a spiegare come la volontà del governo regionale (da non dimenticare che il presidente Rocca detiene in persona l’assessorato alla Sanità) non solo è di non depotenziare Alatri ma è di implementare le sue specialistiche. Dichiarazioni che naturalmente i sindaci terranno bene a mente e sulle quali, come hanno dichiarato, vigileranno.

“Per quanto riguarda la nuova rete ospedaliera 2024-2026 – ha spiegato la presidente Alessia Savo, in oltre due ore di fitto colloquio con i sindaci – essa prevede per il San Benedetto l’aumento di 38 posti letto rispetto a quelli previsti dalla precedente rete ospedaliera 2021-2023 e tre nuovi reparti: Ortopedia, Geriatria e Urologia.Non dobbiamo lanciare allarmi ingiustificati, paventare chiusure mai rischiate e gettare discredito su una struttura che, al contrario, stiamo difendendo, specializzando e potenziando. Non si devono generare paure e timori infondati che hanno come unica e dannosa conseguenza quella di rendere poco attrattivo il nostro territorio e raccontare una realtà sanitaria che non è assolutamente quella che stiamo costruendo e ricostruendo dopo anni di disattenzione e disastri finanziari. Ringrazio, invece, – ha aggiunto la Savo – i sindaci che hanno posto domande, chiesto chiarimenti, proposto piccole ma importanti progettualità e ascoltato le linee guida contenute nella nuova rete ospedaliera 2024-2026”.

Il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca ha evidenziato: “Sono fiducioso, perché l’atto della nuova rete ospedaliera regionale prevede per l’ospedale San Benedetto un potenziamento, sia per numero di posti letto sia per quanto riguarda i reparti, Ortopedia, Geriatria e Urologia. Ora, speriamo che tutto ciò venga messo in pratica nel più breve tempo possibile, e comunque in quello necessario e, perché no, speriamo anche in un potenziamento del Pronto Soccorso. Tutto questo sarà sicuramente importante e farà sì che il San Benedetto torni un punto di riferimento per i comuni dell’Area nord della provincia, a servizio di tutti”.