Alatri – Riprendono i laboratori contro le discriminazioni | TG24.info

“Be YourSelf” è un’iniziativa gratuita di 12 mesi, nata dalla collaborazione tra Stile Libero Società Coop. Sociale Onlus, S.S.D – Comune e Assimpianti servizi

Il suo cuore pulsante è uno sportello territoriale dedicato a offrire tutela e orientamento a chiunque sia vittima di violenza o discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Ma non solo: formazione per gli operatori, consulenze specialistiche, campagne di sensibilizzazione e molto altro per assicurare che ognuno possa essere se stesso senza paura. Partner strategico del progetto la Regione Lazio che permette all’iniziativa di rispondere alle esigenze delle comunità locali promuovendo l’inclusione. Capofila del progetto “Be YourSelf” è Stile Libero, una cooperativa sociale che mira all’integrazione sociale attraverso servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per famiglie, disabili e minori. Con un’impronta no-profit, organizza attività per il benessere psicofisico e incontri su tematiche specifiche per aumentare la consapevolezza su fenomeni come bullismo, discriminazione e violenza di genere. I nuovi appuntamenti gratuiti dei laboratori dell’essere, che si terranno presso la sede della cooperativa Stile Libero in via Circonvallazione 55 in centro ad Alatri, dalle 17:30 alle 19:30 sono:

26 Marzo: Le emozioni intelligenti, workshop intelligenza emotiva

9 Aprile: Diversity & Inclusion, il valore delle diversità

29 Aprile: Parlare al cuore, laboratorio di public speaking

Andrea Tagliaferri