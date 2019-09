Alatri – Pubblicato il bando per l’autosufficienza dei disabili

Il Distretto socio-assistenziale “A” ha pubblicato un avviso per la redazione di progetti individualizzati tesi alla vita indipendente ed alla inclusione nella società di persone con disabilità, per valorizzarne l’autonomia e l’autodeterminazione

<<Ciò è stato possibile– comunicano dal Comune capofila (Alatri)- grazie ad un finanziamento di € 100.000,00 ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Lazio. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso: Cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla UE ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente alla UE se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; Residenza su uno dei comuni facenti parte del Distretto A; Età compresa tra i 18 ed i 64 anni; Condizione di disabilità certificata dal verbale della Commissione medico-legale competente con grado di invalidità compreso tra 67 e 100%; Attestazione ISEE del nucleo familiare, anno 2018, non superiore ad € 11.000,00. I progetti personalizzati, predisposti in base ad una valutazione multidimensionale del bisogno che tenga conto delle limitazioni dell’autonomia, delle condizioni familiari, abitative, ambientali ed economiche, si potranno sviluppare attraverso azioni diversificate quali: assistenza personale, Interventi sperimentali di “abitare in autonomia”, attività di inclusione sociale attraverso esperienze di week end e soggiorni in condizioni di semi autonomia, trasporto sociale, formazione pratico-teorica finalizzata all’acquisizione ed al sostegno delle capacità e competenze per una vita indipendente, caregivers ed assistenti personali >>.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato all’avviso pubblico, dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza entro il 30-09-2019, alle ore 12.00, tramite raccomandata A.R., consegna a mano o corriere espresso. Le domande pervenute, oggetto di una graduatoria distrettuale, saranno valutate secondo i seguenti criteri di preferenza dettagliati nell’avviso. Il progetto avrà una durata di almeno 12 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività. Ad ogni domanda presentata sarà assegnato un punteggio, sulla base di una apposita griglia di valutazione, ai fini della predisposizione di una graduatoria distrettuale. Il servizio sociale del comune di residenza provvederà a redigere, per gli utenti collocati in posizione utile nella graduatoria, un piano di intervento individualizzato a cui saranno assegnate le risorse economiche necessarie per il suo pieno svolgimento. Le domande inserite nell’apposita graduatoria distrettuale saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Il modello di domanda può essere reperito presso i Servizi Sociali del Comune di residenza o sul sito del Distretto all’indirizzo www.distrettosocioassistenziale.org. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel 0775.448210-230 oppure all’indirizzo mail: info@distrettosocioassistenziale.org.

L’assessore ai servizi sociali distrettuali, Fabio Di Fabio: “Per la seconda volta il nostro distretto è stato capace di ottenere un finanziamento importante per promuovere la qualità di vita delle persone diversamente abili, attraverso azioni tese alla loro indipendenza ed inclusione. Questo, anche a riprova della qualità delle professionalità presenti nell’ufficio di piano e della capacità di costruire e potenziare la rete all’interno di tutto il territorio distrettuale”

A.T.