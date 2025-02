Alatri – Proseguono i lavori sul fiume Cosa | TG24.info

(di Andrea Tagliaferri) In questi giorni la ditta sta lavorando sull’antico ponticello ‘romano’ in località L’Allegra.

Un progetto da oltre un milione e seicentomila euro ottenuti dal Comune a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Lazio e cofinanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che affronterà diverse criticità idrogeologiche legate al corso del fiume e a diversi ponti che lo attraversano. In particolare, verranno ristrutturati e ricostruiti il Ponte e la traversa in località Alloggio, oggetto di allagamento proprio nella giornata di ieri, per i quali si procederà con la demolizione e la successiva ricostruzione; la traversa di Cellerano, che sarà anch’essa ricostruita nella parte crollata diversi anni addietro ed anche la ricostruzione della traversa di Capranica, con la creazione ex novo di una scogliera in massi calcarei. “Particolare ed attenta opera di ricostruzione e valorizzazione- dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse – sarà dedicata al prezioso ponte romano su cui già si sta lavorando in questi giorni e per il quale si attendevano e si reclamavano da decenni significativi interventi risolutori. Interventi che, grazie a questo più complessivo affidamento, vedranno finalmente la luce con un restauro che prevede il riutilizzo dei conci e delle pietre originali recuperate a valle del ponte stesso e riposizionate nella loro dimora originaria applicando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica”.