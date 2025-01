Alatri- Ospedale San Benedetto, Pd in pressing su Rocca | TG24.info

La consigliera regionale Battisti chiede la riapertura del reparto pediatria h24. Dopo l’incontro molto partecipato presso il palazzetto dello sport di Ferentino, dove le associazioni, i cittadini e i rappresentanti dei comuni sono stati chiamati dal sindaco di Fumone Campoli e dai due comitati, San Benedetto e Riprendiamoci la sanità, il Pd a livello regionale presenta una interrogazione in Consiglio.

“Ho depositato una interrogazione in Consiglio regionale- dichiara Sara Battisti in una nota- rivolta al Presidente Rocca e alla giunta, per conoscere la volontà dell’amministrazione regionale circa il ripristino h24 del servizio ambulatoriale di pediatria presso il San Benedetto di Alatri, indicando gli interventi previsti finalizzati al potenziamento dello stesso attraverso la riattivazione dei ricoveri. L’Ospedale di Alatri rappresenta un riferimento sanitario di fondamentale importanza per i Comuni dell’area nord della Provincia di Frosinone. In questi anni si è lavorato per favorire il potenziamento di diversi servizi e l’ammodernamento della struttura. Durante la pandemia da covid-19, il presidio è stato cruciale perché, attraverso lo spostamento di diverse prestazioni da Frosinone, ha consentito di alleggerire il carico sul presidio ospedaliero dello F. Spaziani. Tra questi servizi la UOC di pediatria ha rappresentato un fiore all’occhiello per numero di ricoveri, day hospital, attività ambulatoriale ma soprattutto per la capacità di garantire la sicurezza delle bambine e dei bambini. Un servizio che ha storicamente rappresentato un’eccellenza nella presa in carico delle donne in stato di gravidanza e dei bambini”.

“La riorganizzazione dei servizi – prosegue – prevista da Rocca ha portato al ridimensionamento della UOC di pediatria ad Alatri prevedendo le sole attività ambulatoriali, inizialmente garantite h24 e, successivamente, h12. Nei mesi scorsi è stata paventata l’ipotesi della totale dismissione della UOC di pediatria, innescando una forte reazione a difesa del San Benedetto di Sindaci e comitati che hanno rivendicato la condivisibile necessità di non svuotare questo presidio ospedaliero dei servizi. La Regione Lazio, in risposta alle sollecitazioni di cittadini e cittadine, istituzioni e comitati ha assunto l’impegno di riportare a 24h l’attività ambulatoriale della UOC di pediatria. Impegno minimo e per noi insoddisfacente in virtù della necessità di accrescere i servizi del presidio a garanzia della salute delle cittadine e dei cittadini dell’area nord della Provincia di Frosinone. Allo stato attuale non si hanno notizie circa tale ripristino e dall’atto relativo alla riorganizzazione della rete ospedaliera non risulta previsto. Oltre alle attività ambulatoriali da garantire nuovamente h24, è necessario riattivare i ricoveri presso il reparto di Pediatria del San Benedetto di Alatri. La maggioranza di centrodestra lo sa? Rocca – conclude – batta un colpo”.

Andrea Tagliaferri