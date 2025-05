Alatri – Ospedale ‘San Benedetto’: incontro tra il sindaco di Alatri e il direttore generale della ASL | TG24.info

“La prossima settimana, insieme al Vicesindaco, incontrerò il dottor Arturo Cavaliere, Direttore Generale dell’ASL di Frosinone, per affrontare direttamente tutte le criticità che interessano l’Ospedale San Benedetto di Alatri”. Lo fa sapere il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca (foto).

Lo stesso primo cittadino spiega: “L’incontro assume particolare rilevanza in vista del periodo estivo, durante il quale molti reparti ospedalieri risentono inevitabilmente delle ferie del personale sanitario, con possibili ripercussioni sui servizi offerti alla comunità. Pur essendo certo che il Direttore Generale sia già a conoscenza dei problemi esistenti, ritengo fondamentale un dialogo diretto e approfondito per trovare soluzioni tempestive. Ribadisco che sarà mia premura invitare nuovamente il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affinché possa constatare personalmente le condizioni del nostro nosocomio. L’Ospedale San Benedetto rappresenta infatti un bacino di eccellenza per un’area vasta del territorio, dotato di elisuperficie e di servizi specialistici che lo rendono un punto di riferimento sanitario strategico. Si tratta di una struttura che va tutelata a tutti i costi nell’interesse della salute pubblica”.

Ancora il sindaco precisa che “pur avendo ricevuto l’invito alla riunione sulla sanità locale convocata a Ferentino, purtroppo non potrò partecipare personalmente a causa di impegni precedentemente assunti che mi vedranno fuori città. Alatri sarà comunque rappresentata all’incontro, poiché considero la sinergia tra amministrazioni e istituzioni sanitarie un elemento fondamentale per il miglioramento dei servizi sul territorio. Il nostro impegno per la tutela della sanità pubblica e per il rafforzamento dell’Ospedale San Benedetto rimane prioritario e costante”.