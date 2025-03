Alatri – Memorial Nonno Pietro contro la Fibrosi Cistica | TG24.info

La giornata di beneficenza si terrà sabato 30 luglio in contrada Mole Bisleti.

Il Comune di Alatri patrocinerà questa festa organizzata per raccogliere fondi per la Lega italiana Fibrosi Cistica Lazio e per la Lega Italiana Fibrosi Cistica Comitato Officium Lazio-Roma. L’appuntamento è dalle nove del mattino in via Mole Bisleti 7, di fronte Birba Moto, con una Gara di modellismo RC1 a 8 Off Road, le cui quote di partecipazione saranno interamente devolute in beneficenza. Alle ore 19, poi, inizierà la festa vera e propria con la partecipazione e l’intrattenimento di Simona Frezza. Alle ore venti si terrà la premiazione della gara di modellismo del mattino mentre a partire dalle 20,30 ci sarà musica dal vivo con il gruppo “Re Diesis”. La serata sarà allietata da giochi, pesca di beneficenza, ruota della fortuna e panini imbottiti. Saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni beneficiarie, il dott. Giuseppe Cimino, responsabile del Centro regionale Fibrosi Cistica del Policlinico Umberto Primo di Roma e alcuni medici dell’ospedale Bambino Gesù della capitale. Per informazioni più dettagliate si possono contattare i numeri 3388744346, 3381831174 e 3383507837.

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa.

E’ una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. Si stima che ogni 2.500-3.000 dei bambini nati in Italia, 1 è affetto da fibrosi cistica (200 nuovi casi all’anno).

