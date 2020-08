Alatri- Le opere di Luigi Centra donate al San Benedetto

Straripante ed ispirato, Luigi Centra, l’eclettico e quotato artista verolano, che vanta importanti riconoscimenti in tutto il mondo dalla Cina all’America Latina, passando per Parigi e le più importanti capitali Europee, si dice “innamorato del San Benedetto”

Le sue opere esposte nei più prestigiosi musei fino ad inaugurare con l’amico Vittorio Sgarbi la Biennale di Venezia, oltre a svariate collaborazioni con critici d’arte. “Dopo un passaggio obbligato nel Pronto Soccorso di Alatri e poi in Radiologia mi sono piacevolmente innamorato del San Benedetto”, racconta Centra. “Un ospedale moderno ma soprattutto a misura d’uomo, dove medici ed infermieri parlano si spiegano e si curano dei loro pazienti. Per questo ho voluto conoscerlo meglio e poi donare alcuni quadri al referente della direzione sanitaria, con l’idea di cooperare per il futuro. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità ed umanità che regna in questo Ospedale. Da alcuni mesi pensavo di fare un accertamento endoscopico, ma in epoca Covid tutto e’ criptato e difficile; dopo una colica ed un pò di accertamenti nel PS mi hanno proposto una Colonscopia Virtuale, di cui avevo solo qualche lontana idea tramite Google. Mai avrei pensato di trovare tanta modernità e specializzazione ad Alatri. Successivamente parlando coi radiologi prima e dopo l’esame, ho potuto vedere un filmato 3D di “navigazione interna” al mio corpo, che mi ha lasciato esterrefatto. Certamente la predisposizione artistica mi avrà sensibilizzato a tanta bellezza e ad apprezzare quelle immagini così avanzate. Insomma sono testimone di un ospedale moderno, a misura d’uomo, con un via vai costante di cittadini in PS ma anche in moltissimi ambulatori e nei reparti. Sono certo che dopo la scandalosa Spendig Rewiew Sanitaria, che tutti si affrettano a rinnegare, si aprirà il tempo del reinvestimento, come si addice ad un paese fondatore d’Europa, i cui fondi non dovranno essere sprecati in burocratismi ma investiti in tecnologia e personale specializzato, soprattutto dove si integri in una struttura sana, così ben bilanciata fra arte medica, scienza e dedizione. Grazie a questo personale Sanitario sono potuto venire a Taormina, in una prestigioso evento artistico della Regione Sicilia, con l’onore di assistere all’inaugurazione di un padiglione a me dedicato. Auguri di Buone Vacanze e Buon lavoro a chi in questo tempo così particolare ci garantisce la salute. Malgrado le bellezze di dell’antica Sicilia non vedo l’ora di tornare nella Ns terra, ispirato a far crescere e promuovere tutto il buono che c’e’, superando i campanilismi e progettando un futuro di crescita e cooperazione“. L’artista ha cominciato a donare opere sempre più importanti dall’inizio del mese di agosto nelle mani del Dr. Roberto Sarra.

A.T.