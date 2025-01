Alatri – Lavori sul fiume Cosa, via al cantiere. Interessato anche il prezioso ponte romano | TG24.info

E’ giunto a conclusione nella giornata di ieri, con la firma sul contratto della Ditta aggiudicataria per un impegno di spesa pari ad € 1.666.742,22 l’iter per l’affidamento dei lavori di prevenzione e risoluzione delle problematiche idrauliche e di frana del tratto del fiume Cosa insistente sul territorio comunale di Alatri per una lunghezza complessiva di circa 1300 metri.

L’annuncio è stato dato dall’assessore ai Lavori Pubblici Addesse che ha ricordato come l’intervento programmato, rientrante nel più vasto Piano di Sviluppo e Coesione Lazio e cofinanziato con risorse del FSC (Delibera CIPESS n.29/2021), riguarderà molteplici aree del territorio comunale e vedrà interessati, tra gli altri il Ponte e la traversa in località Alloggio, per i quali si procederà con le fasi della demolizione e ricostruzione; la traversa di Cellerano, che sarà anch’essa ricostruita nella parte crollata; la ricostruzione della traversa di Capranica, con la creazione ex novo di una scogliera in massi calcarei.

“Una particolare ed attenta opera di ricostruzione e valorizzazione- dichiara Addesse- sarà dedicata al prezioso Ponte Romano insistente nella zona dell’Allegra, per il quale si attendevano e si reclamavano da decenni significativi interventi risolutori; interventi che, grazie a questo più complessivo affidamento, vedranno finalmente la luce; il restauro prevederà il riutilizzo dei conci e delle pietre originali recuperate a valle del Ponte stesso e riposizionate nella loro posizione originaria applicando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica”.

Ancora poche settimane e la Ditta aggiudicataria darà ufficialmente il via al cantiere del Cosa.

Andrea Tagliaferri