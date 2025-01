Alatri – La città rinnova l’adesione al Sistema Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini | TG24.info

Si è svolta presso il Museo Civico di Albano Laziale la cerimonia di rinnovo dell’adesione al Museumgrandtour da parte dei diciannove Comuni e dei due soggetti privati facenti parte del Sistema Museale Territoriale.

Di questi enti locali fa parte anche Alatri, con l’adesione del Museo civico cittadino, l’unico della Provincia di Frosinone ad essere inserito in questo circuito. A coordinare l’evento Serena Gara, Commissario XI Comunità Montana, ente capofila, assieme al primo cittadino di Albano Laziale Massimiliano Borelli.

Presenti a questo importante momento l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, il Direttore Regionale per i Musei del Lazio Stefano Petrocchi in rappresentanza del Ministero della Cultura e il Fawzi Doumaz dell’INGV. Per il comune di Alatri erano presenti il Sindaco, Maurizio Cianfrocca, il responsabile dell’ufficio Cultura e del Sistema Museale della Città ernica, Antonio Agostini e il direttore del Museo Civico, Luca Attenni.

Dopo il rinnovo delle firme da parte degli amministratori si è svolta la seconda parte della mattinata, che ha dato il via ai festeggiamenti dei primi 20 anni del Sistema Museale con la presentazione delle attività che per l’occasione verranno realizzate nel corso dell’anno, tra itinerari tematici rivolti al pubblico, incontri e convegni, valorizzazione e promozione delle singole realtà museali, cuore pulsante della grande rete, con l’obiettivo di creare una strategia di azioni per promuovere un intero territorio, con un patrimonio vasto ed eterogeneo.

A.T.