Alatri – Iniziano le Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza di James Fox | TG24.info

La Città partecipa con i suoi Istituti Scolastici Comprensivi qualificatisi alla prima fase della nona Edizione.

Alatri si è qualificata alla prima fase della nona edizione delle Olimpiadi della Legalità di James Fox che quest’anno coinvolge trenta comuni e ottanta Istituti Comprensivi della regione Lazio, per un totale di oltre 450 scuole. Gli insegnanti di Alatri, fanno sapere dal Comune, parteciperanno a seminari e corsi autorizzati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione) per adempiere alla funzione di ottimi allenatori e guidare al meglio i ragazzi nella partecipazione ai giochi olimpici. Per sostenere i propri figli, anche i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con psicologi e tecnici esperti sugli argomenti che James Fox affronterà: bullismo e cyberbullismo; sicurezza stradale; pericoli derivanti dall’utilizzo di internet da riconoscere e prevenire. Le Istituzioni di Alatri saranno coinvolte attivamente e, guidate dal Sindaco e dalla Polizia Locale, sosterranno i giovani concittadini verso la Finale Regionale che si terrà a fine maggio al Teatro Brancaccio di Roma. James Fox, è il Superamico della Sicurezza, l’Agente segreto ideato dalla Iris T&O, che insieme ai suoi Agenti Speciali, educa e sensibilizza adulti e ragazzi sui temi della legalità e della sicurezza, con lezioni tutte interattive: video, musiche, mappe e gadget digital, ma anche telecomandini televoter e sistemi crossmediali e transmediali. Attraverso le missioni del “RIM – Rimbalza Il Malintenzionato”, i ragazzi, possono anche provare a diventare Agenti JFox ed entrare nella mitica Squadra JFox!

Le Olimpiadi di James Fox, dettagliate su www.jamesfox.it, sono finanziate dalla “Iris T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo” e realizzate con il supporto di “Energenia – Centro di Ricerca Educativa” e “Remake – Produzioni Audiovisive per l’Educazione”. L’iniziativa si avvale, altresì, del cofinanziamento della Regione Lazio per gli interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo (legge regionale 2 luglio 2020, n.5).

A.T.