Alatri – Il neo consigliere Selenia Abbate si presenta

A pochi giorni dall’insediamento, l’esponente PD che è subentrata in consiglio assieme al collega Antonino Arcese al posto dei consiglieri Raponi e Cirillo, nominati Assessori, ringrazia chi ha permesso questo percorso fino all’Assise.

<Ad una settimana dalla mia nomina a consigliere comunale di Alatri, arrivata dopo 3 anni dalla mia candidatura a seguito di dinamiche politiche che hanno portato al nuovo assetto di giunta ed al nuovo equilibrio in consiglio comunale, desidero ringraziare chi ha sostenuto con convinzione la scelta di candidarmi per la prima volta a consigliere comunale del mio paese: il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Buschini e l’ avvocato. Bruno Marucci, i miei elettori, grazie ai quali oggi non avrei avuto questa possibilità e tutti i cittadini. La campagna elettorale del 2016 è stata per me una magnifica esperienza, un’occasione di crescita personale prima che politica e la possibilità di incontrare ed ascoltare tanta gente per conoscere più da vicino le necessità di ciascuno, della popolazione del territorio che con orgoglio e senso di responsabilità mi impegnerò a rappresentare in consiglio comunale. Desidero, inoltre, ringraziare pubblicamente tutta l’amministrazione comunale per la fiducia che sin da subito mi è stata accreditata, dal sindaco Morini in primis, dal mio partito e da ogni componente di questa maggioranza. Un grazie – continua Selenia Abbate – va anche ai Consiglieri di minoranza, compresi quelli che non hanno votato la mia nomina nell’ ultimo consiglio comunale, con l’augurio di stimolare un confronto costruttivo che possa servire quanto più possibile alla crescita della nostra città. Da figlia di un operaio del pubblico impiego vorrei porgere un saluto a tutti gli operatori riferiti ad ogni singolo settore del nostro comune a cui non ho avuto ancora modo di presentarmi personalmente, ma che ringrazio anticipatamente per la disponibilità riservatami. E’ un esordio importante per una giovanissima 27enne – conclude il suo intervento il neo consigliere Selenia Abbate – ma, io ci credo fermamente e sono pronta a mettere in campo tutte le mie forze, il mio impegno e la mia disponibilità verso la città e verso i cittadini per aiutare Alatri a crescere ancora di più continuando quel progetto umanistico – politico e culturale che questa amministrazione ha intrapreso già da anni>.

A.T.