Alatri – Il Comune porta a casa importanti finanziamenti per infrastrutture e sicurezza | TG24.info

Il Comune di Alatri ha recentemente ottenuto finanziamenti significativi dalla Regione Lazio per migliorare le infrastrutture, la sostenibilità e la sicurezza del territorio.

Tra i fondi più rilevanti, Alatri ha ricevuto circa 1.335.000 euro dal Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 per potenziare l’efficienza energetica e promuovere l’uso di energie rinnovabili negli edifici pubblici. Gli interventi includono la riduzione dei consumi energetici e l’installazione di impianti fotovoltaici.

In aggiunta, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune ha ottenuto 500.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria di “Palazzo Stampa”, che diventerà la nuova sede del Centro per l’Impiego, migliorando l’accesso ai servizi di lavoro e ottimizzando la logistica. Un passo significativo per la comunità locale, in quanto offrirà supporto concreto a chi è alla ricerca di opportunità professionali e permetterà di favorire lo sviluppo economico del territorio, creando opportunità di lavoro, formazione e inclusione e migliorando la competitività della Città in un contesto economico sempre più dinamico.

Per quanto riguarda la sicurezza, Alatri ha ricevuto finanziamenti per potenziare il sistema di videosorveglianza e supportare la Polizia Locale.

Grazie al progetto “Polizia Locale 4.0”, è prevista la formazione del personale della Polizia Locale sull’utilizzo dei droni e dotarlo di droni.

Il finanziamento ottenuto con il progetto “Sicurezza in Comune”, finalizzato al potenziamento del sistema di videosorveglianza, permetterà l’installazione di nuovi punti di ripresa, dotati di sistemi di riconoscimento targhe, su tutte le vie di accesso al centro abitato di Alatri. Questo intervento contribuirà a migliorare la sicurezza del territorio, favorendo un controllo più efficace e una maggiore protezione per i cittadini.

“Questi finanziamenti – ha commentato il sindaco Maurizio Cianfrocca (nella foto) – rappresentano un passo decisivo per migliorare i servizi pubblici e garantire una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza per i nostri cittadini. Con questi interventi, Alatri non solo rafforza le sue infrastrutture, ma si prepara a una transizione ecologica e tecnologica che migliorerà la qualità della vita e il benessere della nostra Città”.