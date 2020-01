Alatri – Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Il 44enne doveva scontare in casa 4 mesi per maltrattamenti e lesioni ai danni dalla convivente. Sarà processato per direttissima.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia alatrense hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per “evasione”, C.L., 44enne del posto, già censito dalle FF.OO. per lesioni, maltrattamenti in famiglia e stupefacenti. L’uomo, lo scorso 1° gennaio era stato sottoposto dai militari della locale Stazione al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, in esecuzione di un apposito ordine emesso dal Tribunale di Roma, dovendo scontare una pena di 4 mesi per reati di maltrattamenti e lesioni commessi in Anagni, nel mese di marzo 2014 nei confronti della convivente. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile durante un controllo effettuato presso l’abitazione del 44enne, al fine di verificarne la presenza in casa, non trovandolo hanno attivato immediatamente le ricerche per rintracciarlo e lo hanno sorpreso alla guida di un’autovettura, giustificandosi di doversi recare dal meccanico. L’uomo, pertanto, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Alatri in attesa del giudizio direttissimo.

A Vico nel Lazio, invece, i militari del NORM della Compagnia di Alatri diretta dal L.te Pizzotti, durante un servizio di controllo e pattugliamento del territorio hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 31enne di Roccagorga per violazione dell’ art. 75 D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti. Il giovane, infatti, già censito per reati contro la persona assieme ad una 21enne di Sezze, già censita per reati contro il patrimonio sono stati sottoposti a perquisizione personale, dalla quale sono emersi 6,5 grammi di stupefacente del tipo “hashish” suddivisi in due pezzi e 1,8 grammi di “marijuana”, suddivisa in quattro bustine. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

A.T.