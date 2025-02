Alatri – Elisa Cianfrocca nella finale Miss Mondo Lazio | TG24.info

Fissata la data per la finalissima per il Lazio del concorso Miss Mondo Italia: si terrà il 26 maggio a Fiuggi.

La bellissima alatrense Elisa Cianfrocca, modella e studentessa universitaria, sarà in gara per tutte le fasce che permetteranno a diverse ragazze di accedere alla kermesse nazionale. Lo scorso 28 aprile, infatti, a Genzano di Roma si è tenuto l’ultimo appuntamento della serie che porterà una decina di bellissime e talentuose ragazze laziali a competere per la fascia di Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo. Elisa, che ha ricevuto un grande supporto dalla sua città che ha votato online in massa, è una bellissima studentessa alta 175cm, capelli castani e occhi marroni che ha tantissime qualità e interessi in ogni campo. Come studentessa, dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico Pietrobono di Alatri, ha intrapreso gli studi in Comunicazione, seguendo il corso di Digital marketing. Ha praticato per 10 anni danza, nuoto, equitazione e fitness e, oltre al sogno di sfilare a livello professionale, sta approfondendo anche un’altra disciplina artistica, quella del canto. “Proprio in questo periodo- racconta Elisa-sto lavorando alla produzione di un mio brano musicale”. Chi è di Alatri e del comprensorio ricorda la giovane alatrense ancora bambina calcare i primi palchi come modella: “E’ una passione- racconta- che ho innata fin da quando ho i primi ricordi. E spero vivamente che diventi una professione a breve. Mi sto impegnando tanto ma nel frattempo studio e svolgo anche il Servizio civile presso l’Unitalsi”. “Sono emozionata all’idea della finale ma rimango sempre con i piedi per terra, fa parte del mio carattere. Ringrazio tutti coloro che mi supportano e l’organizzazione del concorso”.

Andrea Tagliaferri