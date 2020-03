Alatri – Effetto Coronavirus, uscite di casa non giustificate: le scuse più assurde!

Nella giornata di ieri i Reparti dipendenti della Compagnia di Alatri, hanno eseguito ulteriori controlli in tutto il territorio di competenza. Deferite 8 persone.

Per tutti il reato contestato è l’ “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in relazione al D.P.C.M. 09.03.2020 – COVID 19”. In particolare, i militari della Stazione hanno denunciato un 75enne di Vico nel Lazio, già censito per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”, il quale stava circolando tranquillamente in centro con la propria autovettura, adducendo come motivazione quella di andare a comprare del materiale edile. Scusa rivelatasi falsa. Poco dopo la stessa sorte è toccata ad un 42enne di Ceccano, il quale è stato fermato a piedi per le vie del centro, mentre svolgeva attività di volantinaggio per conto di un supermercato del luogo. Sempre ad Alatri , questa volta a cura dei militari del NORM, sono stati denunciati un 44enne del luogo, già censito per reati contro la persona ed un 39enne, già censito per rissa e guida sotto l’influenza dell’alcool. I due erano a bordo di un’autovettura e hanno fornito ai carabinieri come motivazione quella di doversi recare presso uno studio legale del posto. da ultimo, denuncia anche per un innamorato di 30 anni che non resistendo si è messo in marcia per raggiungere la fidanzata.

A.T.