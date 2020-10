Alatri – Comunità scolastica in lutto per la preside Varriale

La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Alatri primo ha avuto un grave incidente tornando da Alatri verso Caserta dove viveva

Francesca Varriale, classe 1972, viaggiava andata e ritorno tutti i giorni dal nord Campania alla Ciociaria in automobile per scelta, non aveva scelto di pernottare in zona e venerdì scorso, dopo una giornata di lavoro ad Alatri, il fatale incidente che pare non abbia coinvolto altri veicoli anche se sulle cause si sta indagando. La Presidente è stata ricoverata a Caserta ma non ce l’ha fatta e la notizia ha fatto subito il giro della comunità scolastica che è rimasta sconvolta. Il Sindaco di Alatri ha espresso le condoglianze alla famiglia sui social.

