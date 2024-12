Alatri – Chiusura Pediatria, oggi il consiglio aperto a Fumone | TG24.info

Matteo Campoli: “Il presidente della Regione Lazio Rocca ci ascolti: il servizio deve essere ripristinato”. Intanto il sindaco di Alatri lavora con la presidente della commissione sanità Savo.

Il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, ha convocato per oggi pomeriggio alle 18 una riunione del consiglio comunale invitando gli altri sindaci del territorio come già fatto a ridosso del problema dal collega di Alatri Cianfrocca per “chiedere a gran voce che vengano ripristinati i servizi e mantenute le promesse fatte”, perché la chiusura del reparto “non ha tenuto conto delle reali esigenze del territorio”. Intanto proprio il primo cittadino di Alatri ha informato la popolazione dell’ultimo incontro con Alessia Savo, presidente della commissione Sanità per la Regione Lazio. “Continua l’impegno in difesa dell’ospedale San Benedetto di Alatri. Venerdì scorso, dopo una serie di colloqui e confronti sul tema, ho avuto un incontro con, che da subito si è messa a disposizione per cercare ogni via percorribile a vantaggio del nosocomio e di tutta la sua vasta utenza. Non mancano inoltre frequenti contatti con il direttore generale dell’Asl Angelo Aliquò, che nelle scorse settimane mi ha rassicurato sulla possibilità di scongiurare, come purtroppo avvenuto lo scorso anno, la chiusura del reparto di chirurgia nei fine settimana estivi. Un problema che ho tenuto preventivamente a esporre. Con la consigliera Savo- conclude la nota- inoltre si è a lungo dialogato su progetti molto importanti che riguarderanno le politiche giovanili e la famiglia da sviluppare ad Alatri”.

AT