Alatri – Carabinieri, tre operazioni tra Vico ed Alatri

Un arresto per ordine di carcerazione nella città ernica e due denunce nel piccolo comune montano nelle ultime ore.

Ieri ad Alatri, i militari della locale Stazione, hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone, nei confronti di S.A., 38enne del luogo, già censito per “furto, minaccia, armi, resistenza a P.U., inosservanza provvedimenti dell’Autorità, rapina, lesioni, evasione, ricettazione, reati sessuali, danneggiamenti, stupefacenti, estorsione”. L’uomo dovrà scontare una anno di reclusione per un furto in abitazione commesso nel 2011 ad Alatri. L’arrestato, è stato trasportato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Oggi a Vico nel Lazio, invece, i militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne residente a Vico al termine di attività info investigativa intrapresa a seguito della denuncia sporta nel mese di gennaio da una 32enne alla quale era stato sottratto un assegno dal proprio carnet. L’uomo è accusato di “truffa e falsità in testamento olografo, cambiale o titolo di credito” ed era già censito per truffa, rissa ed appropriazione indebita. I militari hanno acceertato che il 37enne nel 2014, quando era titolare di una ditta di lavorazione del ferro, aveva sottratto un assegno dal libretto della denunciante a quel tempo sua collaboratrice, utilizzandolo per saldare un acquisto di materiale ferroso presso società specializzata di Frosinone e negli anni seguenti pare abbia proceduto ad effettuare ulteriori acquisti pagando con cambiali emesse a nome della donna. La notte scorsa, infine, sempre a Vico nel Lazio, i militari della locale Stazione, durante lo svolgimento di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi” un 23enne di Collepardo che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di “hashish” ed un coltello a serramanico della lunghezza di cm 21. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 2,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e 0,4 grammi del tipo “marijuana”, nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

A.T.