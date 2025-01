Alatri – Campo d’internamento Le Fraschette, pubblicato l’avviso del Comune | TG24.info

Relativamente al bando per l’assegnazione in concessione del campo di internamento de Le Fraschette emesso dal Demanio, l’ente comunale ha deciso di esplorare la volontà di soggetti interessati ad una eventuale cordata. Intanto fissato per il prossimo 11 aprile l’open day presso la Sala consiliare di Alatri.

Pubblicato nei giorni scorsi l’avviso di manifestazione di interesse promosso dal Comune di Alatri con carattere meramente esplorativo visto che la titolarità dell’Avviso di Gara vero e proprio per l’affidamento del bene resta in capo alla Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Lazio che ha, come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 20 maggio 2024 ore 12.

Ricordiamo che il progetto rientra nell’ottica di valorizzare il patrimonio pubblico, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico-artistico e paesaggistico, migliorandone la fruizione pubblica, si intende dare vita ad un circuito che consenta di sviluppare una forma di turismo sostenibile, legato alla cultura del territorio e rispettoso degli ecosistemi ambientali. L’accoglienza turistica è, dunque, intesa non solo come ricettività ma anche in relazione ad attività di natura socio-culturale aperte al pubblico, di scoperta del territorio e di promozione dei prodotti locali. Per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei territori e delle eccellenze locali e in considerazione delle indicazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbana e di tutela vigenti, è possibile prevedere una gamma di nuove funzioni in coerenza con i principi del progetto Valore Paese Italia, declinato nella seguente rete tematica: Cammini e Percorsi, ad es. attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori), bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, etc.

E’ ammessa la partecipazione di: persone fisiche, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. costituiti o costituendi, consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443.

I soggetti interessati a manifestare l’interesse a collaborare alla gestione dell’ex Campo di internamento “Fraschette” devono trasmettere al Comune di Alatri su carta intestata del soggetto proponente un elaborato di sintesi contenente gli elementi essenziali del progetto che si intende realizzare, le eventuali risorse economiche, strumentali ed umane che si intendono mettere a disposizione. Le proposte dovranno essere inviate alla pec del Comune di Alatri protocollo.comunealatri@pec.it entro le ore 12:00 del 3 maggio 2024.

Intanto il Demanio incontrerà gli interessati giovedì 11 aprile dalle ore 10 alle ore 12,30 presso la sala consiliare di Alatri.

A.T.