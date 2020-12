Alatri/Berlino – ‘Come tutti gli uomini fanno’, il libro di Maria Mazzocchia

Tra i tanti italiani bloccati all’estero per la pandemia c’è anche Mimmi de Itaki Maki che nel frattempo ha pubblicato il suo interessante libro già vincitore di premi.

‘Come tutti gli uomini fanno’ (Lupi Editore) è un romanzo corale distopico, edito in formato Ebook e classico cartaceo, ambientato a Berlino tra il 2020 e il 2050 che si è classificato primo al Premio Letterario Metamorfosi 2020, bandito da Lupi Editore e tra i vincitori del Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2020 bandito da Laura Capone Editore.

Attraverso riflessioni sull’essenza dell’esistenza umana, l’atrocità della guerra, le conseguenze dei mutamenti climatici sugli esseri umani, il destino della cultura e dei diritti umani in una società in cui le scelte di pochi sembrano dominare l’interesse collettivo, un narratore esterno racconta le storie di sei persone in cerca del loro posto nel mondo, in una trama che sorprende cambiando costantemente rotta e muovendosi attraverso ondate di forti emozioni. Le vicende si ispirano alle canzoni della band I-Taki Maki, fondata dall’autrice insieme al suo compagno, i cui testi originali aprono ciascun capitolo.

Maria Mazzocchia aka Mimmi è una sociologa e musicista italiana, batterista e cantante del duo Alternative-Rock ITaki Maki, nata ad Alatri nel 1982, attualmente residente a Berlino.

Si laurea in Sociologia con specializzazione in Scienze Sociali per la città, l’ambiente, il turismo e le relazioni interculturali presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2008; nel 2014 consegue la laurea in Servizio sociale presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale. Ha lavorato come sociologa in Italia, dal 2006 al 2014. Ha curato nel 2009 la stesura di La speranza viene dal mare e nel 2010 di Il Valore della Diversità‚ storie di vita e di speranze, due saggi sul tema migrazione per Il Pozzo di Isacco, associazione di volontariato che promuove l’integrazione sociale dei migranti e il rispetto della diversità culturale. Nel 2018 ha autopubblicato il romanzo breve Closer. Dal 2015 svolge la professione di musicista, prevalentemente in Germania: la band ha all’attivo cinque album, l’ultimo uscito a marzo 2020, e centinaia di esibizioni dal vivo in Germania e in Europa, fino allo stop imposto dall’attuale emergenza sanitaria mondiale.

A.T.