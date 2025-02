Alatri – Antony Iannarilli premiato nella sua città d’origine | TG24.info

Dopo il cestista Davide Alviti, un altro alatrense illustre è stato doverosamente celebrato dall’amministrazione comunale.

La cerimonia è avvenuta giovedì nella Sala Consiliare dove il sindaco Cianfrocca e la sua squadra hanno premiato con una targa celebrativa Antony Iannarilli, portiere della Ternana nominato da pochissimo “miglior portiere dello scorso campionato di Serie B”. Iannarilli, anche nella stagione in corso sta confermando tutte le sue qualità che, a dire il vero, sono note da tempo.

“Un esempio di qualità, determinazione e professionalità- scrive l’amministrazione- che contribuisce a rendere più famoso e diffuso il nome di Alatri. E di questo lo ringraziamo davvero di cuore. Come con Davide Alviti in estate, dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi e di quello che fanno per la città”. Antony, nato nel 1990 ad Alatri, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e nel 2010 fu ceduto a titolo temporaneo all’Isola Liri, con cui iniziò la carriera professionistica. Nel 2011 si trasferì alla Salernitana, appena acquistata da Claudio Lotito e ripartita dalla Serie D, con cui conquistò due promozioni consecutive. Il 7 agosto 2014 passò al Gubbio; il 6 gennaio 2015 segnò addirittura di testa nella partita di campionato pareggiata per 1-1 contro il Grosseto, entrando così nella lista dei portieri goleador. L’8 luglio seguente, dopo essere stato tesserato dal , passò in prestito alla Pistoiese, con cui disputò un’ottima stagione a livello individuale, tanto da essere nominato miglior portiere dell’intera Lega Pro. Nel 2016 si trasferì alla Viterbese, con cui risultò il portiere meno battuto d’Europa. A luglio 2018 passò alla Ternana, con cui nel 2021 ottenne la promozione in Serie B, venendo anche nominato miglior portiere del girone. Lo scorso 9 luglio 2022 ha prolungato con i rossoverdi fino al 2025 (fonte wikipedia).

EY