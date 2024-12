Alatri – Ai nastri di partenza la mostra interattiva ‘Gli altri siamo noi’ | TG24.info

Una rassegna espositiva interattiva sui meccanismi del pregiudizio capitanata da Mo.Vi Lazio e tante associazioni del territorio verrà inaugurata il 14 novembre al Chiostro.

E’ questa l’iniziativa che verrà inaugurata lunedì prossimo, 14 novembre, presso il Chiostro di San Francesco della città ernica alle ore 18. Il titolo dell’iniziativa, che è un progetto nazionale ripreso in ogni parte d’Italia dalle associazioni del territorio dal 1995, è ‘Gli altri siamo noi’, giochi, strumenti, idee per una società interculturale. Questa rassegna espositiva tra il lancio e il 2019, ha già visitato 100 città coinvolgendo 11.500 classi, 200.000 studenti e 12.000 insegnanti ed, ora, arriva anche ad Alatri con l’azione di un comitato promotore davvero ricco, capitanato dal Movimento di Volontariato italiano- Federazione Lazio e composto da Alatri Viva odv, Anffas onlus Fiuggi, Anffas onlus Subiaco, Aiutaci ad aiutare, Res Ciociaria, Azienda Agricola Martina, Rete solidale Ciociaria 3.0 e Bubu Team Asd. Ma non è tutto. Queste associazioni sono sostenute anche dalle scuole di Alatri, Istituto magistrale statale Luigi Pietrobono, Istituti Comprensivi 1 e 2, IIS Sandro Pertini e dal Servizio civile del Comune di Alatri con il coordinamento del Delegato al Terzo Settore Santucci. La mostra, patrocinata dal Comune di Alatri, avrà ingresso libero tutti i giorni dalle 8,30 alle 17,30.

Si tratta di una vera e propria esperienza di educazione alla pace nella scuola e nel territorio che affronta ii meccanismi del pregiudizio, della discriminazione e del capro espiatorio che Gli studenti la definiscono “divertente”, “coinvolgente” ed “educativa”, gli insegnanti la trovano uno strumento “efficace”, “che attiva”, “pieno di stimoli per il dopo visita”. Non si tratta di una mostra tradizionale ma di un circuito interattivo di giochi educativi costruito cercando di mettere in pratica i principi dell’educazione alla pace. Una novità per l’Italia che apre nuove prospettive per la costruzione di strumenti didattici per educare alla pace ma anche per educare ai diritti umani, allo sviluppo, all’ambiente, al futuro in un periodo storico in cui queste tematiche sono ormai sia emergenza che realtà costante e conclamata.

Andrea Tagliaferri