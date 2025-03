AI WEEK 2025: L’INNOVAZIONE PASSA PER SEEWEB | TG24.info

Seeweb è FULL SPONSOR DELL’EVENTO INTERNAZIONALE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo del business e della ricerca, e il Lazio, con la sua rete di imprese innovative, non resta a guardare. Seeweb, azienda leader nei servizi di Cloud Computing con radici solide in Ciociaria, sarà Full Sponsor della AI WEEK 2025, il più grande evento italiano dedicato all’AI, che si terrà il 13 e 14 maggio 2025 presso la Fiera Rho di Milano.

L’AI WEEK:

L’AI WEEK 2025 si preannuncia come un evento di portata eccezionale, attirando oltre 15.000 partecipanti tra imprenditori, ricercatori e professionisti del settore tecnologico. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza immersiva e stimolante, grazie a un programma che include:

Interventi di rilievo internazionale, con speaker provenienti da tutto il mondo che condivideranno le loro conoscenze e approfondimenti sulle ultime tendenze e sviluppi nel campo dell’Intelligenza Artificiale;

Esposizione di oltre 250 partecipanti che presenteranno le loro soluzioni all’avanguardia e case study aziendali di successo, offrendo una panoramica completa delle applicazioni pratiche dell’AI;

Opportunità di apprendimento e networking, inoltre saranno disponibili demo dimostrative di casi d’uso e postazioni di networking B2B.

Scopri di più visitando il sito ufficiale della AI WEEK 2025.

Vieni a trovare Seeweb all’AI WEEK 2025!

Con la sua esperienza nel settore cloud e delle infrastrutture IT, Seeweb si conferma un punto di riferimento per le aziende che vogliono integrare soluzioni AI nelle proprie attività. Durante l’evento, l’azienda presenterà i suoi servizi più avanzati, fondamentali per la crescita dell’AI in Italia. In particolare, tra gli altri, spicca il servizio di Cloud Server GPU, infrastrutture potenti per il training e l’inferenza di modelli AI e in generale per il supercalcolo.

Scopri il Cloud per IA e ML ➩ https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-server-gpu

L’evento sarà una vetrina imperdibile per chi vuole comprendere il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel futuro del business e della società. Vi aspettiamo presso il nostro stand per approfondire le potenzialità dell’AI e le nostre soluzioni per il mondo enterprise.

📅 Quando: 13-14 maggio 2025 📍 Dove: Fiera Rho Milano