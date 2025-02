Agricoltura – Il Lazio protagonista al Salone del Gusto di Torino, nove aziende ciociare | TG24.info

La Regione Lazio sarà protagonista al prossimo Salone del Gusto in programma al Parco Dora di Torino dal 22 al 26 settembre con uno spazio istituzionale, 43 produttori del territorio e un ricco calendario di animazione, tra degustazioni ed eventi di informazione.

Durante la settimana dedicata all’evento mondiale sul cibo buono, pulito e giusto, che vedrà la partecipazione di oltre tremila delegati da 150 Paesi e migliaia di visitatori, buyer, giovani ed esperti, nello spazio dedicato al Lazio sarà possibile partecipare a momenti di degustazione dei prodotti presenti in fiera e a momenti di racconto delle politiche alimentari e delle azioni messe in campo dalla amministrazione regionale.

Un ricco calendario di appuntamenti, realizzato grazie ai fondi del POR FESR, con Arsial, in collaborazione con Slow Food Lazio, che vedrà un susseguirsi di appuntamenti in diversi orari, dalla mattina sino alla chiusura del Parco. Tra questi la presentazione del libro “Arca del gusto in Lazio”, realizzato con Slow Food Editore, Il piano per la diversificazione in agricoltura della Regione Lazio, la presentazione dei diversi presidi slow food laziali con il racconto del territorio attraverso le sue bellezze, i prodotti e le storie di chi ha fatto del proprio lavoro una vera e propria passione. Largo spazio viene lasciato anche alle degustazione guidate lungo le diverse filiere agricole con la realizzazione di ricette grazie alla presenza dei cuochi dell’Alleanza Slow Food. Dalla pinsa al maritozzo, dal caffè ai liquori, dai formaggi ai salumi: le eccellenze gastronomiche del Lazio saranno in vetrina in uno spazio dedicato e allestito dalla Regione Lazio all’interno della struttura per permettere a tutti di conoscere e degustare i prodotti migliori, e anche quelli meno conosciuti ma sicuramente oggetto di curiosità, ovvero il meglio della nostra straordinaria regione.

Di seguito il calendario completo:

Giovedì 22 settembre

ore 11:30 – PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA (SEGUE DEGUSTAZIONE)

ore 14:00 – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ARCA DEL GUSTO IN LAZIO” (SEGUE DEGUSTAZIONE)

ore 16:00 – IL PIANO PER LA DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA DELLA REGIONE LAZIO

ore 17:00 – PRESENTAZIONE DEL NUOVO PRESÌDIO SLOW FOOD DEL LAZIO – “LA MOSCIARELLA

DELLE CASETTE DI CAPRANICA PRENESTINA” (SEGUE DEGUSTAZIONE)

ore 18:30 – I BORGHI DEI MONTI PRENESTINI…LUOGHI DI RIGENERAZIONE (SEGUE DEGUSTAZIONE)

Venerdì 23 settembre

ore 11:30 – TRE PRESÌDI SLOW FOOD SI PRESENTANO: IL CACIOFIORE DELLA CAMPAGNA ROMANA E LA MARZOLINA CHE INCONTRANO L’UVA PIZZUTELLO DI TIVOLI

ore 12:30 – I CEREALI: PASTA E BIRRA UN UNICO COMUN DENOMINATORE CON LA CUOCA DELL’ALLEANZA SLOW FOOD ELIANA VIGNETI CATALANI

ore 14:30 – IL MARITOZZO: SIMBOLO GOLOSO DELLA CITTÀ ETERNA

ore 16:00 – I SEGRETI DELL’ORO VERDE DEL LAZIO – DEGUSTAZIONE GUIDATA

ore 18:00 – IL CAFFÈ: L’ARTE DELLA TORREFAZIONE NEL LAZIO

Sabato 24 settembre

ore 11:30 – “OLTRE LA CITTÀ: LE POLITICHE DEL CIBO PER LA RIGENERAZIONE E LA TRANSIZIONE AGROECOLOGICA” (DEGUSTAZIONE DI CONSERVE E CONFETTURE)

ore 13:00 – PINSA ROMANA E LA TIELLA DI GAETA: SAPORE DI MARE E NON SOLO

ore 14:30 – “I LOVE PORCHETTA” DALLE FRASCHETTE AI RISTORANTI STELLATI

ore 16:00 “LA MENSA, BUONE PRATICHE E NUOVI PROGETTI” (DEGUSTAZIONE DI PASTA ARTIGIANALE CON PRODOTTI VEGETALI)

ore 18:00 – DALLA FAVA ALLA TAVOLETTA DI CIOCCOLATA

Domenica 25 settembre

ore 11:00 – ARCA DEL GUSTO E PRESÌDI SLOW FOOD DEL LAZIO: PRODOTTI UNICI CHE RACCONTANO STORIE

DI PERSONE E TERRITORI (SEGUE DEGUSTAZIONE)

ore 13:00 – “L’IMMANCABILE AMATRICIANA, IMPOSSIBILE RESISTERE” CON LA CUOCA DELL’ALLEANZA SLOW FOOD VITTORIA TASSONI

ore 15:00 – I LIQUOR I DEL LAZIO TRA PASSATO E PRESENTE

ore 16:30 – “GIOVANI PASTICCIERI ALLA RISCOSSA”

ore 18.00 – APERITIVO TIME UN NUOVO MODO DI BERE

I produttori presenti nello spazio della Regione Lazio (D59):

BIRRIFICIO CIOCIARO S.A.S. (FR)

TERRA DI LAVORO (FR)

SOCIETÀ AGRICOLA TENUTA IL MELOGRANO SRL (VT)

PRESIDIO OLIO EXTRAVERGINE ITALIANO (VT)

MDC SRL – MUSEO DEL CIOCCOLATO (LT)

NESLER – CIBO VIVO (VT)

PRESIDIO CACIOFIORE DELLA CAMPAGNA ROMANA (RM)

S.V.P.T. SRL – SALUMI GRUFÀ MONTE SAN BIAGIO (LT)

SALCAST GESTIONI SRL – SALUMIFICIO CASTELLI (RM)

PRESIDIO OLIO EXTRAVERGINE ITALIANO (VT)

PRESIDIO SUSIANELLA DI VITERBO (VT)

BIOSOLIDALE (RM)

RECCO ENZO (LT)

BISCOTTIFICIO ALESSI (LT)

LA CASCINA DELLE PANTANE DI GIOVANNI PESCI (VT)

CAMPAGNA SABINA – FILIERA AGRICOLA SABINA E VALLI REATINE (RI)

L’ORO DEL GOLFO – LE TIELLE DI GAETA (LT)

DIAMANTE VERDE – OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO (LT)

LA RUSTICANA (RM)

PERINO & PERINO SRL (RM)

ORTO DI NONNO (RM)

SARANDREA MARCO & C. SRL – LIQUORERIA ERBORISTERIA (FR)

PRESIDIO MARZOLINA (FR)

PASTICCERIA DOLCEMASCOLO (FR)

C.O.P.A. COOPERATIVA (VT)

PIZZA PIG (RM)

AZIENDA AGRICOLA VANO IRENE – LA CONTRADA DEL NERO (FR)

APPENA CÒRTO (VT)

UNIONE AGRICOLTORI ITRANI SOC.COOP. (LT)

JAS – JUICY AND SPARKLING (RM)

TENUTA IL RADICHINO (VT)

PRESIDIO MOSCIARELLA DELLE CASETTE DI CAPRANICA PRENESTINA (RM)

OLIVICOLA DEGLI ERNICI (FR)

OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO (VT)

FRANTOIO BARIGELLO (VT)

FRANTOIO PRESCIUTTINI (VT)

AZIENDA AGRICOLA COSMO DI RUSSO (LT)

ERBA REGINA (RM)

SUPERCARNI AVAGLIANO (LT)

PRESIDIO GIGLIETTO DI PALESTRINA E CASTEL SAN PIETRO ROMANO (RM)

NEROKAFFÈ TORREFAZIONE (FR)

SOCIETÀ ARTIGIANA SCARCHILLI (FR)

ARICCIA FOOD SRL (RM).