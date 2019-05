AGGIORNAMENTO Cassino – Petrarcone apre la campagna elettorale all’hotel Edra

La coalizione civica capeggiata da Giuseppe Golini Petrarcone farà il suo debutto ufficiale oggi, domenica 5 maggio alle ore 19. L’appuntamento si doveva tenere in piazza Diaz, ma a causa del maltempo si svolgerà all’Hotel Edra, con lo stesso orario.

Il candidato a sindaco ed i rappresentati delle sei liste che lo sostengono saliranno sul palco per ‘raccontare’ la sua ‘storia d’amore con Cassino’. Un rapporto affettivo che ha radici profonde. Ad accompagnare ‘Peppino’ in questo viaggio ci saranno sei gruppi civici: Bene Comune, Io Democratico, Dragonetti e Sambucci per Cassino, Cassino nel Cuore, Orgoglio Cassinese e Polo Civico. ‘Solo per amore’, lo slogan scelto per dare inizio ad un percorso etico senza precedenti e nasce dall’unione di eccellenze e professionalità che successivamente ha dato vita ad un progetto di persone e scevro da logiche di partito. Centoquarantaquattro i candidati scelti per poter ‘ripartire’ con una città a misura d’uomo, efficace, pulita e piena di vitalità. Proposte uniche, idee innovati che quelle che compongono un programma stilato anche attraverso le proposte dei giovani e che Giuseppe Golini Petrarcone ha approvato senza remora. Affiancato nel suo percorso anche da chi, a Cassino, ha portato cultura e integrazione veicolando quel grande bacino multietnico che è l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. “Solo per amore” vuol dire un legame indissolubile che dura da sempre. Per comprendere questo amore è necessario partecipare all’apertura della campagna elettorale che si preannuncia piena di sorprese e novità.

Red. Cass.